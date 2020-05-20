с чего всё началось

Украинские СМИ сообщили, что против Порошенко возбуждено новое уголовное дело за госизмену. Ранее была опубликована аудиозапись, на которой предположительно записан телефонный разговор Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Общество Немецкий регулятор освободил «Северный поток» от газовой директивы Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило "Северный поток" от правил Газовой директивы ЕС на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG. 240

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,6K

Здоровье Коронавирусом заразились рабочие консервного завода около кардиоцентра Завод «Барс» расположен в посёлке Родники Гурьевского городского округа, по ул. Садовой, 7. Сейчас, по словам главного санитарного врача региона, там проводят дезинфекцию. 2

Здоровье Кардиолог назвала пять самых опасных для сердца продуктов Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о продуктах, употребление которых необходимо сократить или совсем исключить для улучшения работы сердечно-сосудистой системы. 3

Футбол «Локомотив» ведет переговоры по переходу вице-чемпиона мира ФК «Локомотив» начал вести переговоры по переходу хавбека сборной Хорватии Милана Баделя, информирует «Чeмпионат».

Здоровье Пациентов кладут в коридорах новосибирской больницы для коронавируса В новосибирской ГКБ №11 часть пациентов лежат в коридорах, следует из видео, опубликованного председателем первичной организации профсоюза «Действие» на городской станции скорой помощи Сергеем Комлевым. 1

Культура Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон» Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова. 396

Футбол «Ростов» провел тестирование на коронавирус Желто-синие в полном составе находятся в Ростове-на-Дону (защитник Деннис Хаджикадунич должен вернуться из Швеции) и начинают индивидуальные тренировки, говорится в сообщении клуба. 1

Общество «Роснефть» подала в суд на РБК из-за статьи о Венесуэле Компания «Роснефть» решила защитить свою репутацию в судебном порядке в связи с публикацией на сайте издания РБК материала о прекращении деятельности компании в Венесуэле. 203

Происшествия В Саратове пострадали семь человек в ДТП с маршруткой Семь человек получили травмы в результате дорожной аварии с маршрутной "Газелью" в Саратове в среду, сообщил ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин. 5

Авто В Euro NCAP изменили правила проведения краш-тестов Европейская организация Euro NCAP, занимающаяся оценкой безопасности новых автомобилей, изменила правила проведения краш-тестов.

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС "Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика". 577

Экономика ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис оформления кредитов через госуслуги Банк России и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили сервис, с помощью которого россияне смогут дистанционно получать услуги в банках и страховых компаниях через личный кабинет единого портала госуслуг, сообщили в пресс-службе ЦБ. 17

Общество В Петербурге начали выплаты на покупку масок и перчаток Ранее сообщалось, что власти Петербурга предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и семьям, имеющим ребенка-инвалида, на приобретение масок и перчаток. 137

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм. 5,4K

Здоровье В Китае заявили об осложнении борьбы с COVID-19 у вернувшихся из России Новая вспышка случаев заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 на северо-востоке Китая может быть следствием прибытия в страну граждан КНР, возвращающихся из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на выводы китайских властей. 31