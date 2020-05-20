Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский прокомментировал возбуждение дел против Порошенко

Ранее в среду СМИ со ссылкой на источники в офисе генпрокурора Украины сообщили, что против Порошенко возбудили уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Злоупотребление властью или служебным положением».
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Зеленский заявил, что приговор Порошенко «ещё впереди»

RT на русском05:13

Зеленский прокомментировал запись разговора Порошенко и Байдена

РИА Новости05:54

Зеленский пообещал «приключения и приговоры» бывшим властям Украины

РБК05:27

Зеленский заявил о необходимости расследовать скандал вокруг «пленок Порошенко и Байдена»

ТАСС05:26

Зеленский рассказал о своих отличиях от Порошенко

Lenta.ru08:24

Зеленский прокомментировал возбуждение дел против Порошенко

Известия05:07

Зеленский: Порошенко ждет очень много разных приключений и приговоров

Коммерсантъ04:57
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Происшествия

Истребитель F-35A разбился в США

ТАСС 06:49
502
Общество

Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
4,5K
Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
226
Общество

Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия вчера в 11:30
236
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
1,4K
Общество

В Петербурге начались выплаты по 800 рублей на маски и перчатки

Ожидается, что до конца текущей недели на счета всех нуждающихся в такой поддержке горожан поступят выплаты в размере 800 рублей на человека.
iReactor 09:09
8
Армия и оружие

Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем попал на видео

В Сети появилось видео полета бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ над нейтральными водами Черного моря. Кадры публикует телеканал «Звезда».
ФАН 01:01
8
Музыка

Зрители выбрали лучшую песню в истории «Евровидения»

Пятый канал 18 мая в 03:10
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой

Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru вчера в 15:42
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Игры

Теперь официально: ремейк игры Mafia выйдет 28 августа

REGNUM 03:09
50
Общество

Онищенко призвал открыть магазины и кафе в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал начать возобновление работы непродовольственных магазинов и кафе в регионах России.
Lenta.ru 08:44
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поделилась эксклюзивными кадрами из роддома

В своем микроблоге Кудрявцева поделилась трогательным видео, которое представляет собой подборку архивных фотографий из личного архива именинницы.
Bimru.ru вчера в 04:42
26
Армия и оружие

Шойгу раскрыл детали главного военно-морского парада в Петербурге

Главный военно-морской парад запланирован в Санкт-Петербурге 26 июля. В нем будут задействованы 46 боевых кораблей, а также подводных лодок.
Московский Комсомолец 09:11
Шоу-бизнес

Муж Гагариной поделился «личным» стихотворением собственного сочинения

Поклонники обсуждают последние посты фотографа на фоне слухов о разводе Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" мужа Полины Гагариной, фотографа Дмитрия Исхакова, появился необычный пост.
WomanHit.ru 04:17
8
Шоу-бизнес

Самойлова хочет отсудить у Джигана половину его доходов

Модель Оксана Самойлова намерена отсудить при разводе у рэпера Джигана (настоящее имя - Дениса Устименко) 50% его доходов.
Газета.Ru 07:03
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Общество

Найденным в российском лесу иномаркам нашли применение

В правительстве Челябинской области рассказали, куда передадут найденные в лесу иномарки Toyota Camry, закупленные для саммитов ШОС и БРИКС.
Lenta.ru 08:56
1,3K
Происшествия

Задержана замглавы администрации города Мичуринска

По предварительной версии, договор на проведение работ по благоустройству заключили с подставной фирмой (чтобы провести через неё деньги), а по факту исполнителем контракта были сотрудники муниципального предприятия, которое курировала Самылина как заместитель главы городской администрации.
Блокнот Тамбов 05:40
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
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Происшествия

Белгородский парикмахер заразил коронавирусом 23 человека

Вчера, 18 мая, на брифинге в Департаменте здравоохранения Белгородской области сообщили, что в поселке Ракитное инфицированный коронавирусом парикмахер заразил 23 человека.
RuNews24.ru вчера в 05:16
228
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса

Заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме протекает около двух недель, в тяжелой - более четырех-пяти недель, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 07:02
Политика

Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать.
RT на русском 07:04
359
Общество

Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег».
Комсомольская правда вчера в 23:07
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Игры

Новая Call of Duty может получить название Black Ops Cold War

По данным инсайдера, игра может получить название Call of Duty: Black Ops Cold War.
Чемпионат 05:41
1
Общество

«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле

"Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, говорится в заявлении "Роснефти".
ТАСС 06:16
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Экономика

Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет

Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
541
Общество

Ростовский губернатор пообещал увольнять чиновников без масок

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал всех чиновников соблюдать масочный режим, а за нарушения пригрозил им увольнением, вне зависимости от занимемой должности.
Интерфакс 07:32
45
Общество

В Пермском крае режим самоизоляции продлили до 8 июня

По итогам заседания принято решение о продлении режима самоизоляции до 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
ВЕТТА 03:43
88
Общество

В Нидерландах выявлен случай передачи коронавируса от норки человеку

В Нидерландах, возможно, произошел первый случай передачи коронавируса от норки к человеку.
Что происходит 03:26
33
Политика

Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
878
Политика

YouTube заблокировал каналы News Front, Anna News и Крым-24

С платформы видеохостинга YouTube исчезли каналы News Front, Anna News и Крым-24.
ИА Новороссия 05:18
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр. В настоящее время - участник праймериз Демократической партии на выборах президента США 2020 года. В случае, если Байден станет президентом, на момент инаугурации ему будет 78 лет, что сделает его самым пожилым президентом в истории страны.
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