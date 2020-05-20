Ранее в среду СМИ со ссылкой на источники в офисе генпрокурора Украины сообщили, что против Порошенко возбудили уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Злоупотребление властью или служебным положением».

Зеленский прокомментировал возбуждение дел против Порошенко

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