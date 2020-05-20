с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывшего руководителя страны Петра Порошенко, а также его окружение «ожидает еще много приключений и расследований». Так он ответил на вопрос журналистом о том, стал ли он для них «приговором», как заявлялось в предвыборной кампании.

Зеленский: Порошенко ждет очень много разных приключений и приговоров

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