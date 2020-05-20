с чего всё началось

Украинские СМИ сообщили, что против Порошенко возбуждено новое уголовное дело за госизмену. Ранее была опубликована аудиозапись, на которой предположительно записан телефонный разговор Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Армия и оружие В ЛНР полицию перевели на усиленный режим работы В Центре общественных связей (ЦОС) МВД самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что полиция ЛНР была переведена на усиленный режим работы в связи с возможными провокациями. 289

Общество Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против газовой директивы Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG насчёт распространения норм Евросоюза на газопроводы из третьих стран, передаёт Интерфакс со ссылкой на судебное решение.

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 527

Фигурное катание Загитова показала подарки на 18-летие Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет. 12

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм. 4,7K

Космос Создан симулятор космических лучей для изучения радиации вне Земли В ряде экспериментов животные были подвергнуты моделируемым космическим лучам в течение четырех недель для изучения риска развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и воздействия на центральную нервную систему.

Происшествия В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор. 17

Гаджеты Samsung возглавил потребительский рейтинг смартфонов в США Наибольшую удовлетворенность от покупки жители США испытали от смартфона Samsung Galaxy Note 9. 85% участников опроса сообщили об этом. 1

Политика Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути Владимир Путин поручил Министерству транспорта, Росатому и другим профильным ведомствам проработать вопрос загрузки Северного морского пути для поставок камчатской и дальневосточной рыбы в европейскую часть России. 4

Общество Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 1K

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 484

Общество Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони.

Экономика ФАС: цены на маски в России стабилизировались Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о стабилизации цен на медицинские маски и снижении ажиотажного спроса. 37

Общество Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова. 229

Энергетика Цена нефти Brent превысила $36 за баррель Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.