Политика

Рифей-ПермьРифей-ПермьЗеленский прокомментировал уголовное дело против Порошенко

Украинские СМИ сообщили, что против Порошенко возбуждено новое уголовное дело за госизмену. Ранее была опубликована аудиозапись, на которой предположительно записан телефонный разговор Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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с чего всё началось
«Они так управляли страной, что их ждет немало приключений и немало приговоров», — заявил 20 мая Владимир Зеленский в ходе обращения, которое транслировал офис
 украинского президента.
Фонтанка.Ру05:20

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Зеленский назвал последствия публикации переговоров Порошенко с Байденом

Lenta.ru05:44

Зеленский пообещал «приключения и приговоры» бывшим властям Украины

РБК05:27

Зеленский: Порошенко ждет очень много разных приключений и приговоров

Коммерсантъ04:57

Зеленский заявил, что приговор Порошенко «ещё впереди»

RT на русском05:13

Зеленский прокомментировал возбуждение дел против Порошенко

Известия05:07

Зеленский пообещал Порошенко «немало приключений и немало приговоров»

Фонтанка.Ру05:20

Зеленский предрек представителям прошлой власти «приключения и приговоры»

Московский Комсомолец04:51
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Общество

Патрушев назвал основные нарушения в реализации нацпроектов

Основные нарушения в реализации нацпроектов связаны с коррупцией, подделкой отчетности и организацией госзакупок.
Известия 07:10
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Армия и оружие

В ЛНР полицию перевели на усиленный режим работы

В Центре общественных связей (ЦОС) МВД самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что полиция ЛНР была переведена на усиленный режим работы в связи с возможными провокациями.
RT на русском 09:49
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Происшествия

Пропавший под Кировом четырёхлетний ребёнок найден живым в лесу

Киров, 19 мая 2020, 18:36 — REGNUM Мальчик четырёх лет был найден живым после двух суток поисков в Кировской области.
REGNUM вчера в 11:36
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Спорт

Экс-врач «Спартака» Вартапетов: «В 70–80-е годы коронавирус прошел бы незамеченным»

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал грядущее возобновление РПЛ, а также оценил опасность коронавируса для людей.
Sport24.ru 09:39
Общество

Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против газовой директивы

Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG насчёт распространения норм Евросоюза на газопроводы из третьих стран, передаёт Интерфакс со ссылкой на судебное решение.
RT на русском 10:45
Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
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Армия и оружие

Шойгу увидел наибольшую угрозу безопасности России на Западе

Коммерсантъ 10:32
6
Общество

Удальцова задержали на пикете в Москве за нарушение самоизоляции

ТАСС 10:18
1
Политика

Путин поддержал выдвижение президента Татарстана на новый срок

Lenta.ru 10:28
Фигурное катание

Загитова показала подарки на 18-летие

Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет.
Матч ТВ 18 мая в 01:15
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Общество

Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
560
Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
4,7K
Политика

Военные США погрузили на борт первую партию аппаратов ИВЛ для России

Газета.Ru 10:34
Космос

Создан симулятор космических лучей для изучения радиации вне Земли

В ряде экспериментов животные были подвергнуты моделируемым космическим лучам в течение четырех недель для изучения риска развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и воздействия на центральную нервную систему.
Популярная механика 05:58
Происшествия

В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер

Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
РИА Новости 09:50
17
Гаджеты

Представлен новый 5G-смартфон Honor X10

Honor X10 5G получил 6,63-дюймовый экран без вырезов и отверстий.
Astera 07:17
5
Общество

Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая

21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28
72
Гаджеты

Samsung возглавил потребительский рейтинг смартфонов в США

Наибольшую удовлетворенность от покупки жители США испытали от смартфона Samsung Galaxy Note 9. 85% участников опроса сообщили об этом.
RuNews24.ru 02:18
1
Политика

Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути

Владимир Путин поручил Министерству транспорта, Росатому и другим профильным ведомствам проработать вопрос загрузки Северного морского пути для поставок камчатской и дальневосточной рыбы в европейскую часть России.
РИА Новости 10:06
4
Общество

Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса

Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
1K
Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
484
Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

РИА Новости 07:33
1,4K
Общество

Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони

Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони.
RT на русском 08:32
Общество

В США объявили об успешном испытании вакцины от коронавируса на людях

В США успешно протестировали на людях вакцину против нового коронавируса.
Православие и Мир 05:52
847
Экономика

ФАС: цены на маски в России стабилизировались

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о стабилизации цен на медицинские маски и снижении ажиотажного спроса.
Коммерсантъ 08:32
37
Происшествия

СК завел уголовное дело после обрушения лестницы в доме в Энгельсе

Следователи завели уголовное дело об оказании слуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обрушения лестницы в доме в Энгельсе, где пострадала женщина, сообщает СК РФ.
РИА Новости 09:12
113
Общество

Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса

Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
229
Энергетика

Цена нефти Brent превысила $36 за баррель

Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru 10:10
Общество

«Красному и Белому» дали сутки на устранение нарушений

После проверок в магазинах сети "Красное и Белое" свердловское управление Роспотребнадзора установило торговым точкам максимально короткий срок для устранения нарушений – их должны ликвидировать в течение суток, рассказали "Уралинформбюро" в ведомстве.
Уралинформбюро 06:52
Общество

Голикова рассказала о сроках решения по ЕГЭ

Вопрос о проведении ЕГЭ для выпускников школ разрешится в ближайшее время.
iReactor 04:34
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Джо Байден
Американский политик
Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр. В настоящее время - участник праймериз Демократической партии на выборах президента США 2020 года. В случае, если Байден станет президентом, на момент инаугурации ему будет 78 лет, что сделает его самым пожилым президентом в истории страны.
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