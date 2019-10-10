Политика
РИА НовостиЗеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, которое транслировали украинские телеканалы.
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Происшествия
Самолет Bombardier вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси
Самолет Bombardier CRJ200, на борту которого находились 36 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с передней стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 08:31
Происшествия
Экс-советника главы Дагестана объявили в международный розыск
Бывший советник главы Дагестана Осман Махачев, обвиняемый в получении крупной взятки и вымогательстве, объявлен в международный розыск.
REGNUM 08:46
Шоу-бизнес
Эрика Герцег рассказала о своих чувствах к Константину Меладзе
Эрика Герцег, которую многие называют соперницей Веры Брежневой, рассказала правду о своих чувствах к Константину Меладзе.
Актуальные Новости 04:17
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»
Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
Пятый канал 01:23
Политика
Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
Армия и оружие
Курды обстреляли турецкие города
Сирийские курды обстреляли турецкие города Акчакале и Джейланпынар, сообщает телеканал NTV.
Взгляд.ру 08:21
Здоровье
Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения
Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
REGNUM 05:06
Политика
Два украинских эксперта чуть не подрались в эфире программы «60 минут»
В прямом эфире программы "60 минут" два украинских эксперта чуть не набросились друг на друга с кулаками, обсуждая причину срыва Украиной разведения войск в Донбассе.
Вести.Ru вчера в 14:45
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Жигунов заявил, что не говорил с прессой о состоянии Заворотнюк
Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.
Ugpressa.ru 03:23
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
РИА Новости 06:31
Гаджеты
На одном из смартфонов Samsung Galaxy Fold начал осыпаться логотип
Даже основной экран оказался «живучим», но все равно в сети появилась жалоба совершенно иного характера от пользователя нового смартфона.
Anonsens вчера в 03:27
Авто
Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла
Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд вчера в 09:39
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган собирается еще раз стать отцом
Как считает Эммануил Виторган, его дети – уникальные. Дочь Этель, которой полтора года, уже издает звуки.
Телепрограмма 01:48
Экономика
Глава ПФР дал прогноз об увеличении страховой пенсии в 2020 году
Дроздов уточнил, что законом предусмотрена индексация пенсий на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и 5,9% — в 2022 году.
REGNUM 03:21
Политика
МИД РФ прокомментировал слова Зеленского о Крыме
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко назвал планы президента Украины Владимира Зеленского использовать площадку «нормандского формата» для обсуждения Крыма нереалистичными, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 08:43
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев предсказал провал шоу Бузовой и Батрутдинова
Шоумен и бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев считает, что новый проект «План Б» с участием телеведущей Ольги Бузовой и актера Тимура Батрутдинова не принесет высоких рейтингов.
ФАН 04:54
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев
В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
ТАСС 07:19
Гаджеты
Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом
iReactor вчера в 16:48
Спорт
Путин заявил, что Россия полностью выполняет требования WADA
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона полностью выполняет все требования Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском 08:06
Транспорт
В Сибири появились гибкие столбы
На дороге уложен новый асфальт, укреплены обочины, нанесена разметка из термопластика, установлены дорожные знаки и гибкие столбы, разделяющие встречные потоки на опасных участках.
Lenta.ru 08:45
Энергетика
Шведский суд урегулирует спор между «Газпромом» и «Нафтогазом»
В среду, 9 октября, в суде округа Сева в швеции началось рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом Украины».
Страна Советов on-line вчера в 12:21
Космос
Переселение на другие планеты назвали невозможным
Астроном считает безумием утверждения, что если жизнь на Земле станет невозможной, человечество сможет покинуть ее и переселиться на другую планету.
Lenta.ru 07:40
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Политика
Зеленский отреагировал на обвинения Порошенко
Владимир Зеленский, украинский лидер, прокомментировал обвинения Петра Порошенко, бывшего президента страны, связанные с «формулой Штайнмайера».
Discover24 07:58
Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Газета.Ru 03:03
Общество
Созданы кроссовки со святой водой в подошве
Основой для Jesus Shoes послужили кроссовки Nike Air Max 97, в пузырьковые подошвы которых была залита святая вода из реки Иордан, а шнурки украшены распятием.
Lenta.ru 08:34