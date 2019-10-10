Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, которое транслировали украинские телеканалы.
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Зеленский: двусторонняя встреча с Путиным пока не планируется

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Зеленский прокомментировал вопрос о датах встречи в «нормандском формате»

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