Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, которое транслировали украинские телеканалы.

Экономика Медведев призвал отменить «банковский роуминг» Комиссии при переводе средств между регионами России в рамках одного банка должны быть отменены, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Политика Зеленский отказался считать Украину обслуживающим персоналом США Украина не обслуживает интересы США. При этом она хочет и дальше укреплять отношения с Соединенными Штатами.

Происшествия В Лондоне умер экс-владелец и глава «Уралтрансбанка» Валерий Заводов В Лондоне умер бывший владелец и глава Уралтрансбанка Валерий Заводов, рассказали Znak.com несколько участников регионального банковского рынка со ссылкой на ближний круг банкира.

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Экономика В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.