Политика
РИА НовостиЗеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, которое транслировали украинские телеканалы.
Читать в источнике
Оценить73
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 05:55, Ашберн
Футбол
Сборная России завтра официально может выйти на Евро-2020
Бомбардир.ру вчера в 02:06
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Здоровье
Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о сокращениях
По словам Стилиди, под сокращение попадут в первую очередь сотрудники старшего возраста, которые были наставниками своих коллег в онкоцентре.
Газета.Ru 04:26
Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ 08 октября в 08:24
Музыка
Иван Дорн взялся за вымирающих птиц
Музыкант Иван Дорн выпустил клип на трек «Дичь», созданный для Birds Records, первого некоммерческого лейбла, который «сохраняет голоса птиц».
Lenta.ru 05:27
Армия и оружие
Турция начала военную операцию на севере Сирии
DP.RU вчера в 09:26
Финансы
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 02:27
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия 05:09
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК 08 октября в 09:36
Политика
Зеленский заявил о желании Порошенко стать лидером нового Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что к проведению Майдана украинцев подталкивает бывший украинский лидер Петр Порошенко, выступающий против разведения сил в Донбассе.
Взгляд.ру 04:20
Общество
МВД предлагает штрафовать родителей курящих детей
Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети.
Коммерсантъ вчера в 21:55
Гаджеты
Android Wear, eSIM, NFC и голосовой помощник — это часть возможностей новых умных часов Xiaomi Mi Watch Color
Дизайн Xiaomi Mi Watch Color может быть заимствован у моделей Amazfit По его данным, в часах будет интегрированная карта SIM (eSIM), модем 4G, голосовой помощник и модуль NFC.
iXBT.com вчера в 23:27
Единоборства
Путин призвал сделать форум «Россия — спортивная держава» ежегодным
Президент России Владимир Путин призвал сделать форум "Россия — спортивная держава" ежегодным.
Народные новости 04:20
Политика
Губернатор Иркутской области предложил поднять себе оклад на 44%
Из поправок следует, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%, с 18 до 27 тысяч рублей.
Газета.Ru 04:19
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Авто
Lexus показала тизер своего нового электрокара
Скорее всего, премьера первого электрокара Lexus состоится в рамках автосалона в Токио.
Тарантас Ньюс 01:10
Авто
В Сети появилось первое фото нового Maybach
В Сети появилось первое фото нового внедорожника Maybach. Изображение автомобиля опубликовало издание Autocar.
РЕН ТВ вчера в 11:02
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
РИА Новости 02:46
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков ракет «Калибр» с подлодки в Чёрном море
Минобороны РФ опубликовало видео учебных стрельб крылатыми ракетами "Калибр", которые проходили в Чёрном море.
Life.ru вчера в 11:04
Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
Политика
Эдуард Россель вошел в топ-10 популярных политиков-ветеранов России
Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель вошел в рейтинг ста политиков-ветеранов России по упоминаемости.
Коммерсантъ Екатеринбург 04:42
Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.
Газета.Ru 03:03
Авто
Стартовала сборка обновленной Lada Vesta с вариаторной трансмиссией
Компания "АвтоВАЗ" приступила к выпуску модели LADA Vesta с вариатором Jatco и мотором HR16 объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новые агрегаты достались авто в кузове седан, а также "Вестам" в исполнении Cross, SW и SW Cross.
Новые автомобили вчера в 04:30
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Авто
Эксперт раскрыл секрет низкой популярности газового транспорта в РФ
В статье, опубликованной ТАСС, специалист отметил, что пока ни о каком прорыве в вопросе перевода транспорта на газомоторное топливо в России речи не идёт.
Quto.ru вчера в 05:29
Здоровье
Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян
Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru 01:49
Общество
Подсчитана доля мигрантов в России
Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Lenta.ru вчера в 23:09
Гаджеты
«Яндекс» представил мини-версию «Яндекс.Станции»
Компания «Яндекс» представила новую умную колонку с голосовым помощником Алисой «Яндекс.Станцию.Мини».
Комсомольская правда вчера в 09:22