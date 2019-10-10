Политика
Газета.RuЗеленский собрал журналистов на фудкорте
Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию в Киеве в новом формате, заявил заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко. Об этом сообщает РИА "Новости". Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.
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Белорусское правительство определилось с переносом рабочих дней в будущем году.
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Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.
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