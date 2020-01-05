Политика

ТАССТАССВладимир Зеленский с семьей улетел отдыхать в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский находится с семьей в Омане, где отдохнет и проведет ряд встреч на высшем уровне. Об этом сообщил в воскресенье офис главы государства в Telegram-канале.
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Владимир Зеленский с семьей улетел отдыхать в Оман

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Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что Тегеран не отказывается от переговоров с Вашингтоном в рамках группы «5 + 1».
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Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
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