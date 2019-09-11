Политика
Газета.RuЗеленский провел встречу с Коломойским
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Авто
Volkswagen представил народный электрокар ID.3
Quto.ru 02:24
Гаджеты
В Калифорнии началась презентация новинок от Apple
Трансляция мероприятия из театра Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния) ведется на официальном сайте компании.
ТАСС 13:13
Политика
Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский
По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.
Российская газета 13:36
Наука
Гормон роста влияет на старение и биологический возраст человека
В проведенном исследовании в течение 2-х лет девять здоровых мужчин принимали коктейль из гормона роста и антидиабетических препаратов и в результате «помолодели» на 2 года по эпигенетическим часам.
Ugpressa.ru вчера в 16:27
Наука
Заикнемся о мышах
Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 02 сентября в 20:01
Финансы
Citi: золото может подорожать до $2000 за унцию
Во вторник к 18.00 мск унция стоила $1494,4; с начала года она подорожала на 17%.
Ведомости 17:29
Происшествия
В Ногинске машина сбила двух детей на тротуаре
Машина выехала на тротуар и сбила двух детей 12 и 13 лет в Ногинске, они доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 10:59
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Авто
Рынок новых LCV в августе вырос на 7%
Российский рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) второй месяц подряд демонстрирует положительную динамику.
Автостат 07:01
Футбол
Черчесов попросил закрыть вопрос о совмещении постов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил вариант, при котором он будет работать и в сборной, и в клубе.
Советский спорт 10:08
Происшествия
В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей
Члены ОНК написали руководству "Бутырки" закрыть для использования эти казематы, так как они не соответствуют никаким нормам и правилам.
Комсомольская правда 11:37
Происшествия
Обвинившую Неймара в изнасиловании модель заподозрили в вымогательстве
Гражданская полиция бразильского штата Сан-Паулу предъявила обвинения в ложном доносе и вымогательстве модели Нажиле Триндаде, которая ранее обвинила нападающего сборной Бразилии по футболу Неймара в изнасиловании.
РБК 18:12
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика
Трамп прокомментировал предполагаемый вывоз разведкой США агента из РФ
Американский лидер Дональд Трамп ответил журналистам на вопрос о том, что он думает по поводу недавней публикации CNN о якобы имевшем место вывозе спецслужбами США в 2017 году своего шпиона из правительства России в связи с опасениями о его разоблачении.
Московский Комсомолец вчера в 17:26
Авто
Уникальный гибрид «Мерседеса W140» и «Шишиги» продают за 5 млн рублей
За уникальный автомобиль, собранный собственными руками, Илья Беляков хочет выручить 5 миллионов рублей.
Автоновости дня 16:15
Происшествия
Красную площадь проверяют после звонка об угрозе взрыва
Сотрудники оперативных служб проводят проверку на территории Красной площади после анонимного звонка об угрозе взрыва.
Газета.Ru 14:31
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Футбол
Англия обыграла Косово. Команды забили восемь голов на двоих
Сборная Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А обыграла национальную команду Косово со счётом 5:3. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри».
Чемпионат 16:40
Гаджеты
Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5
Уже 20 сентября в продаже появится новое поколение умных часов от Apple.
Телеканал 360° 17:11
Политика
США обвинили Россию в убийстве чеченского повстанца в Германии
Власти США обвинили Россию в якобы убийстве врагов страны за рубежом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 15:44
Экономика
Счетная палата РФ обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год
Счетная палата провела проверку исполнения бюджета за 2018 год и обнаружила нарушения, передает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства.
Газета.Ru 17:42
Финансы
Греф: В 2019 году Сбербанк заплатит в бюджет 502 млрд рублей
Если в 2009 году Сбербанк заплатил в бюджет 59 млрд рублей, то в 2019 году в федеральный бюджет будет внесено 502 млрд руб. налогов и дивидендов.
REGNUM 08:44