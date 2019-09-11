Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский провел встречу с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским.
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Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине

РИА Новости14:15

Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине

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Зеленский провел встречу с Коломойским

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Зеленский обсудил бизнес с Коломойским

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Зеленский провёл встречу с Коломойским

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Названа тема встречи Зеленского с Коломойским

REGNUM18:51

Зеленский обсудил с Коломойским вопросы бизнеса на Украине

Народные новости15:55
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Volkswagen представил народный электрокар ID.3

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По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.
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Во вторник к 18.00 мск унция стоила $1494,4; с начала года она подорожала на 17%.
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В Ногинске машина сбила двух детей на тротуаре

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РБК 09:14
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Сборная Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А обыграла национальную команду Косово со счётом 5:3. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри».
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