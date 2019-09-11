Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский провел встречу с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским.
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Зеленский провёл встречу с Коломойским

News.ru14:57

Названа тема встречи Зеленского с Коломойским

REGNUM18:51
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Из-за пожара рядом со стартовой площадкой в Японии отложили запуск ракеты с беспилотным космическим кораблем "Конотори-8".
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На юге Израиля в городе Ашдод охрана премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху срочно эвакуировала его со встречи с избирателями, сообщают 10 сентября в соцсетях очевидцы события.
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