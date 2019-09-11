Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский провел встречу с Коломойским и обсудил бизнес на Украине

Отмечается, что на встрече также присутствовали глава офиса украинского президента Андрей Богдан и премьер-министр Украины Алексей Гончарук. В офисе президента они обсудили вопросы ведения бизнеса на Украине. Также были затронуты проблемы в энергетической сфере.
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Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине

РИА Новостивчера в 14:15

Зеленский обсудил с Коломойским инвестирование в инфраструктуру Донбасса

Коммерсантъвчера в 20:04

Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине

RT на русскомвчера в 17:24

Зеленский провел встречу с Коломойским

Газета.Ruвчера в 16:02

Зеленский встретился с Коломойским

Lenta.ruвчера в 20:32

Зеленский провел встречу с Коломойским и обсудил бизнес на Украине

Известиявчера в 22:39

Зеленский обсудил бизнес с Коломойским

ТК Звездавчера в 17:53
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 02:39, Вашингтон
Происшествия

В Крыму ищут унесенного в море подростка

Спасатели Крыма проводят поиски унесенного в море в районе Керчи 15-летнего подростка, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 02:17
Политика

Украина приостановила расторжение соглашений с Россией

Киев начал их одностороннюю денонсацию в 2014 году после присоединения Крыма к РФ и начала конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 01:49
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL

Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
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Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Религия

Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник

11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Происшествия

В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Происшествия

Летавший в Китай Airbus вернулся в Екатеринбург из-за неисправности

Airbus A330 авиакомпании IFly, который сегодня ночью вылетел из Екатеринбурга в Китай, вернулся в Кольцово из-за технической неисправности.
Российская газета 02:02
Политика

Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.
Суть событий вчера в 12:25
Политика

Глава Бурятии призвал митингующих признать итоги выборов мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к участникам несанкционированного митинга в Улан-Удэ, несогласным с результатами голосования на выборах мэра города, и призвал их признать выбор большинства горожан.
RT на русском вчера в 23:11
Политика

Китай освободит ряд американских товаров от дополнительных пошлин

Китай освободит ряд американских товаров от дополнительных пошлин, чтобы продемонстрировать жест доброй воли в переговорах между Пекином и Вашингтоном, сообщает Global Times.
RT на русском 02:05
Гаджеты

Apple представила новые iPhone и назвала цены на них в России

Компания Apple презентовала новые смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
RT на русском вчера в 14:53
Происшествия

Петербургская полиция задержала укравшего сумку с пенсией у старушки

Злоумышленник забрал у 84-летней женщины сумку и часы.
Политическая Экспертиза вчера в 22:59
Технологии

McDonald’s приобретет разработчика голосовых технологий Apprente

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена купить разработчика в сфере голосовых технологий Apprente и создать на его базе команду специалистов по инновационным решениям, говорится в релизе компании.
ПРАЙМ вчера в 11:21
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии

По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru вчера в 06:32
Кино

«Побег из Шоушенка» впервые покажут в российских кинотеатрах

Фильм Фрэнка Дарабонта считается одним из шедевров мирового кинематографа Знаменитую экранизацию повести Стивена Кинга "Побег из Шоушенка", снятую в 1994 году, впервые покажут в российских кинотеатрах, сообщает Meduza.
АМИТЕЛ вчера в 10:58
Политика

Экс-акционеры ЮКОСа обвинили Россию в секретных сделках со свидетелями

По версии GML, российские власти, предположительно, заключили секретные соглашения со свидетелями, после которых те дали показания в выгодном для России свете.
РБК 00:44
Общество

Подсчитаны расходы россиян на домашний быт

Расходы россиян на домашний интернет и сотовую связь выросли за год на 9 и 11 процентов соответственно, а на телевидение и онлайн-кинотеатры — уменьшились на 13 процентов.
Lenta.ru 01:08
Происшествия

В Иркутской области горит цех деревообработки

"В населенном пункте Жданова Осинского района Иркутской области горит цех по деревообработке", - сообщили в МЧС РФ.
ТАСС 02:00
Культура

Юрий Дудь вновь получил премию «Человек года» журнала GQ

REGNUM 00:52
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом

Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
Super.ru вчера в 11:40
Происшествия

В Красноярском крае начальника полиции поселка нашли мертвым

Начальник полиции поселка Краснокаменск на юге Красноярского края найден мертвым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Политика

Семья шпиона Смоленкова сбежала из своего дома в США

Семья бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, в спешном порядке покинула дом в городе Стаффорд (штат Вирджиния, США) при виде журналиста издания Daily Beast.
Lenta.ru вчера в 21:02
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Космос

Судьба робота «Федора» будет определена после наземных испытаний

Экономика сегодня вчера в 22:09
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Музеи Крыма представили новые доказательства по делу о скифском золоте

«Крымские музеи предоставили дополнительные доказательства принадлежности крымских артефактов из коллекции скифского золота в суд Амстердама, о чём они нас и просили», — цитирует Мальгина ТАСС.
RT на русском вчера в 22:24
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Экономика

Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система

Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.
Ведомости 08 сентября в 17:14
Политика

Власти определились с кандидатами в сенаторы от пяти регионов

Чтобы стать представителем региона в верхней палате Федерального собрания, кандидат должен быть избран в местное заксобрание (если речь идет о представительстве от законодательной власти) или быть включенным в тройку, представленную кандидатом в губернаторы (от исполнительной власти).
РБК вчера в 23:00
Политика

Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию

Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после того, как Вашингтон ввёл санкции в отношении двух сотрудников Следственного комитета.
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