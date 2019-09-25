Политика

REGNUMREGNUMЗеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков

Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в 2014 году руководителем студии «Квартал 95», пытался через украинское МВД принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову, кадры с которым были использованы в юмористической передаче.
Читать в источнике
Комментировать46
с чего всё началось
Зеленский лично обратился к первому замминистра внутренних дел Владимиру Евдокимову осенью того года, сообщило издание «Страна.ua»
 со ссылкой на источник в министерстве.
Телеканал 360°вчера в 23:06

Подробнее о событии

СМИ узнали детали извинений Зеленского перед Кадыровым

РБК04:58

Раскрыты подробности извинений Зеленского перед Кадыровым

Lenta.ruвчера в 19:56

СМИ рассказали, как Зеленский непублично извинялся перед Кадыровым

Znak.comвчера в 23:04

СМИ узнали, как Зеленский извинялся перед Кадыровым

Московский Комсомолецвчера в 22:27

СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым

РИА Новостивчера в 21:13

СМИ узнали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым. Будущему президенту сожгли машину

URA.Ruвчера в 20:47

Стало известно о попытке Зеленского извиниться перед Кадыровым через МВД Украины

Комсомольская правда00:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
Происшествия

В прифронтовом районе Донецка прогремела серия взрывов

Lenta.ru 05:15
Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Температурные аномалии ожидаются в различных регионах России с октября по март, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 04:09
Авто

Honda презентовала кроссовер Breeze – аналог CR-V

Японский автопроизводитель Honda провел официальную презентацию нового среднеразмерного кроссовера Breeze, представляющего собой аналог модели CR-V последней генерации.
Letnews.ru 03:02
Технологии

«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор

ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Политика

Процедура импичмента Трампа началась в США

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:54
Общество

Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке

Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07
Автоспорт

Два Шумахера выступят на гонках в Сочи

Во время российского этапа Гран-при России в Сочи, который пройдет с 27 по 29 сентября, в заездах примут участие сын и племянник гонщика Михаэля Шумахера.
Кубань 24 вчера в 11:17
Экономика

Власти Украины будут конфисковывать землю, если ее купят россияне

Власти Украины намерены конфисковывать землю, если ее купят граждане России или российские компании, заявил украинский замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
РИА Новости 03:59
Экономика

Игорь Артамонов рассказал, у кого вырастут зарплаты в 2020 году

Предприниматели рассказали о проблемах, которые мешают им поднимать заработную плату своим сотрудникам.
МОЁ! Оnline Липецк 04:23
Политика

Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.
РБК 06:11
Общество

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Армия и оружие

В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км

Отмечается, что максимальная дальность "Оникс-М" составляет 800 км. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью поражения морских и наземных целей, а также улучшена защищенность от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
Газета.Ru вчера в 20:45
Происшествия

Горняк погиб в результате обрушения на шахте под Оренбургом

Порода обрушилась на руднике под Оренбургом, погиб рабочий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 23:53
Гаджеты

Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha

Инсайд-блогер, скрывающийся за псевдонимом Ice Universe, опубликовал в Сети концепт-арт смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, оснащенного экраном-водопадом.
OAnews вчера в 10:21
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Происшествия

В Челябинской области нашли тело пограничника с простреленной головой

РБК 06:17
Технологии

К 2022 году в России появятся дроны для перевозки больших грузов

Online47.ru 01:59
Политика

Израиль назвал виновника нападения на саудовскую нефть

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал на виновника атаки на объекты компании Saudi Aramco с помощью беспилотников.
Телеканал 360° 01:29
Политика

Лавров поблагодарил США за выдачу визы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров «поблагодарил» Соединенные Штаты за то, что ему выдали визу для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Lenta.ru 02:46
Здоровье

В больнице Заводского района планируют закрыть гинекологическое отделение. Гинекологи против

FreeNews-Volga 05:25
Политика

Госдума освободила от НДФЛ все доходы пострадавших от ЧС граждан

Закон уточняет, что от НДФЛ теперь будут освобождаться доходы в связи с прекращением полностью или частично обязательства по уплате задолженности, доходы в виде материальной выгоды, а также иные доходы в денежной или натуральной формах, полученные пострадавшими в таких чрезвычайных ситуациях гражданами, а также членами их семей.
РИА Новости 05:31
Политика

Абэ призвал реформировать Совбез ООН

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил о необходимости проведения реформы Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Российская газета 03:37
Происшествия

Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела

В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
Общество

Кондратьев и Абрамович прогулялись по набережной Геленджика

Живая Кубань вчера в 17:09
Здоровье

Минздрав Челябинской области разберется с жалобами медиков на зарплату

Еще до медработников из Сатки Челябинской области против низких зарплат выступили сотрудники Станции скорой помощи села Октябрьское.
Vademecum вчера в 11:56
Происшествия

В норвежском порту загорелся российский траулер

Вести.Ru 05:43
Общество

Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине

Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
Ведомости вчера в 22:36
Экономика

Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом

Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
REGNUM 05:01
Экономика

80 процентов россиян покупают поддельные кроссовки

Поколение "Z" вообще намеренно покупают контрафактные кроссовки (36 процентов опрошенных признались в этом).
Российская газета 05:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное