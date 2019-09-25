с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в 2014 году руководителем студии «Квартал 95», пытался через украинское МВД принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову, кадры с которым были использованы в юмористической передаче.

Экономика Володин предложил поменять порядок финансирования регионов Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пересмотреть порядок выделения средств регионам.

Транспорт МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.

Происшествия Российский генерал полиции публично отрекся от яхты и Gelandewagen Абакумов обращает внимание на то, что в СМИ вышли сюжеты, в которых утверждается, что ему принадлежат многомиллионная яхта, коттедж, квартира и автомобиль Gelandewagen, купленные во время его службы в должности замначальника санкт-петербургского главка.

Транспорт По Крымскому мосту прошел тестовый поезд Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.

Происшествия Опубликованы фотографии разбившихся на учениях боевых машин десанта Группа «Авиация» опубликовала во «ВКонтакте» снимки двух боевых машин десанта, которые разбились в ходе учений «Центр-2019» из-за нераскрывшихся парашютов.

Экономика Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20% По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).

Политика «Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.

Политика Зеленский назвал человека, который может давить на него Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о якобы давлении со стороны президента США Дональда Трампа, назвал единственного человека, который может это делать.

Происшествия Вооруженный пистолетом Ярыгина пограничник ФСБ покончил с собой По предварительным данным, пограничник покончил с собой. С места происшествия было изъято его табельное оружие — пистолет Ярыгина.

Общество Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.

Экономика В США началась процедура импичмента Трампа. Индексы ушли в минус Индексы показали негативную динамику на фоне начавшейся в США процедуры импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа.

Единоборства Опубликовано видео стычки между Яиром Родригесом и Джереми Стивенсом Напомним, что поединок полулегковесов, ставший главным событием очередного мексиканского мероприятия UFC, завершился уже на 15 секунде после того, как Родригес, отмахнувшись от соперника, попал ему пальцем в глаз, а Стивенс из-за возникшего спазма не смог продолжить встречу.

Политика Лавров провел краткие переговоры с Зеленским Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Армия и оружие Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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