Политика
REGNUMЗеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков
Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в 2014 году руководителем студии «Квартал 95», пытался через украинское МВД принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову, кадры с которым были использованы в юмористической передаче.
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с чего всё началось
Зеленский лично обратился к первому замминистра внутренних дел Владимиру Евдокимову осенью того года, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в министерстве.Телеканал 360°вчера в 23:06
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СМИ рассказали, как Зеленский извинился перед Кадыровым за шутку пятилетней давности
Телеканал 360°вчера в 23:31
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Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Политика
Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента
Президент США Дональд Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента, назвав "охотой на ведьм" решение демократов "уволить" главу государства, сообщает The Associated Press.
Российская газета вчера в 22:07
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Происшествия
В Москве побывавший в канализации мужчина сбежал из больницы в трусах
В Москве мужчину вернули в больницу после побега в одних трусах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Известия 03:16
Происшествия
Судно с россиянами село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана
Шедшее под флагом Гибралтара грузовое судно Baltic Carrier село на мель у берегов шведского Хельсингборга из-за уснувшего за штурвалом капитана, сообщает SVT в среду, 25 сентября.
Известия 02:38
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
Экономика
Forbes составил топ-50 крупнейших иностранных компаний в РФ
В общей сложности размер выручки иностранных компаний в России за 2018 год вырос на 10,2%, до 6,4 триллиона рублей.
REGNUM 02:53
Происшествия
В Донецке горит склад боеприпасов, детонируют снаряды
В Донецке утром в среду, 25 сентября, загорелся склад боеприпасов, расположенный в Куйбышевском районе города неподалеку от поселков Горняк и Землекопы.
ИА Новороссия 03:13
Экономика
Отстающим регионам выделили дополнительное финансирование
Регионы с невысокими социально-экономическими показателями, получат дополнительное финансирование сверх предусмотренного нацпроектами, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Взгляд.ру 01:41
Футбол
Жардим рассказал о важности Головина для «Монако»
Ранее Головин заявил, что победа над «Ниццей» может стать переломным моментом для «Монако».
RT на русском 01:42
Происшествия
Житель Башкирии дважды изнасиловал свою племянницу в автомобиле
Оба раза мужчина вывозил племянницу на своём автомобиле в поле неподалёку от села, где и насиловал девушку.
ИнфоСМИ вчера в 15:51
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК вчера в 03:03
Кино
Фото: Джеймс Ганн показал новый «Отряд самоубийц»
Речь идет о новом "Отряде самоубийц", разумеется.
Российская газета вчера в 08:58
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Общество
Более 50 тыс. россиян попадут под сокращения
К концу сентября потерять работу могут почти 52 тысячи россиян. Такие сокращения прогнозируют в Росстате.
Газета.Ru 02:36
Шоу-бизнес
Александру Числову диагностировали ВИЧ и шантажировали перед смертью
Актера фильма "Легенда №17" и сериала "Папины дочки" Александра Числова перед смертью шантажировали представители благотворительного фонда.
Газета.Ru вчера в 14:30
Общество
В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как правильно питаться в осенний период.
RT на русском вчера в 23:00
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Абэ призвал реформировать Совбез ООН
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает необходимой реформу Совета Безопасности ООН.
Life.ru вчера в 23:53
Теннис
Кузнецова проиграла Свитолиной в третьем круге турнира в Ухане
Советский спорт 02:05
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Транспорт
Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине
Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
Ведомости вчера в 22:36
Космос
В Антарктиде обнаружена база инопланетян
Уфологи обнаружили в Антарктиде странный объект. Эксперты в сфере инопланетной деятельности утверждают, что это база внеземной цивилизации.
Территория новостей 22 сентября в 02:40
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк написала завещание
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание после того, как пришла в сознание.
NewInform 02:31
Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском вчера в 17:41
Гаджеты
Xiaomi запускает большую распродажу на Tmall для россиян
Китайская компания Xiaomi объявила о скором старте большой распродажи в России.
Ferra вчера в 09:01
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor вчера в 21:15
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявит о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook намерен объявить о принудительной ликвидации компании.
Вести ФМ 23 сентября в 00:17
Происшествия
В шахте под Оренбургом погиб горняк
По данным "Интерфакса", еще двое рабочих получили травмы. Всего же в момент обрушения в шахте находилось 435 человек.
Российская газета 00:33