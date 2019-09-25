с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в 2014 году руководителем студии «Квартал 95», пытался через украинское МВД принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову, кадры с которым были использованы в юмористической передаче.

Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков

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