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Зеленский раскритиковал главкома ВСУ за ограничения на поездки для военнослужащих

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного за «драконовские» ограничения на поездки для военнослужащих, пишет The Telegraph
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Lenta.ru
Зеленский отчитал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за введение жестких ограничений на передвижение призывников и резервистов.
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По мнению обозревателя британского издания Джеймса Килнера, реакция Зеленского выдала разочарование и напряженность, которые царят в высших эшелонах киевской власти из-за неудач на фронте.
РИА Новости
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Комсомольская правда

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