Политика
ИзвестияЗеленский раскрыл детали обмена пленными с республиками Донбасса
Решение провести обмен до конца года было принято в ходе встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Позже ДНР, ЛНР и Киев согласовали детали. По словам Зеленского, освобожден 81 человек, 76 прибыли на подконтрольные Киеву территории, остальные остались в Донбассе.
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Зеленский встретил освобожденных украинцев и поблагодарил «нормандскую четверку»
Lenta.ruвчера в 15:10
Зеленский заявил о выполнении первой части парижских договоренностей «нормандской четверки»
Коммерсантъвчера в 15:32
Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки» после процедуры обмена в Донбассе
Интерфаксвчера в 17:30
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 04:11, Ашберн
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