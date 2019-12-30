Решение провести обмен до конца года было принято в ходе встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Позже ДНР, ЛНР и Киев согласовали детали. По словам Зеленского, освобожден 81 человек, 76 прибыли на подконтрольные Киеву территории, остальные остались в Донбассе.

Фигурное катание Медведева показала свои новые коньки Российская фигуристка Евгения Медведева, снявшаяся с чемпионата России в Красноярске из-за проблем с коньками, показала свою новую экипировку.

Политика «Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению Из «пакетного» мирового соглашения пока выполнено только одно условие — 27 декабря «Газпром» сообщил, что перечислил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а украинская компания это подтвердила.

Общество Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.

Экономика Российские миллиардеры рекордно разбогатели за последние четыре года Россияне, входящие в рейтинг 500 самых обеспеченных людей мира, стали богаче на 52,9 миллиарда долларов за последние четыре года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Армия и оружие Более 20 человек погибли при авиаударе США по военной базе в Ираке Ранее Пентагон сообщил, что ВВС США нанесли удар по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке в ответ на приписываемее ей нападение на иракскую базу в районе Киркука, где в результате ракетного обстрела в пятницу погиб гражданин США, служивший там по контракту.

Происшествия В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще три получили травмы разной степени тяжести.

Здоровье В Бурятии меры борьбы со снюсом признали недостаточными Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение разработать указ по запрету оптовой и розничной продажи снюсов, а также любой аналогичной по воздействию на организм продукции.

Общество Глеб Никитин представил уникальную подсветку Нижегородского кремля Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил первый этап масштабного проекта по созданию уникальной подсветки Нижегородского кремля: участок от Георгиевской до Никольской башни заиграл яркими новогодними оттенками, которые можно будет изменять к разным праздникам.

Общество Дело против одного из основателей рунета Алексея Солдатова завели после заявления чиновника Кремля Уголовное дело против бывшего заместителя министра связи и одного из основателей рунета Алексея Солдатова возбудили по заявлению Андрея Липова — начальника управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Общество Космонавт назвал причины проблем России в космосе Стагнация в космической отрасли России началась в начале 2000-х годов, среди причин — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.