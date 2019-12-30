Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский раскрыл детали обмена пленными с республиками Донбасса

Решение провести обмен до конца года было принято в ходе встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Позже ДНР, ЛНР и Киев согласовали детали. По словам Зеленского, освобожден 81 человек, 76 прибыли на подконтрольные Киеву территории, остальные остались в Донбассе.
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