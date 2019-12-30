Политика
Газета.RuЗеленский лично встретил освобожденных на Донбассе украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев у трапа самолета. Прямую трансляцию с места событий ведет 24 канал. Украинский лидер пожал руку и обнял каждого, кто вышел из самолета в аэропорту "Борисполь".
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Якутский мамонтовый центр провел тестовый электронный аукцион по торговле бивнями мамонта, сообщил ТАСС председатель правительства региона Владимир Солодов в понедельник.
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Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
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Ввести правила поведения чиновников на корпоративах предложил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.
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Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России
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Экс-ведущий шоу Top Gear Джеймс Мэй заявил, что качество и надежность автомобилей напрямую зависят от чистоты туалетов на заводах, где их выпускают.
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Издание France Football в своём «твиттере» опубликовало символическую сборную уходящего десятилетия.
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С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
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Администрацию Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва
Как сообщает Интерфакс, по три детских сада в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре были эвакуированы из-за сообщений о минировании.
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Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
Культура
Музыкальный критик рассказал о «еле дышащей на сцене» Пугачевой
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что некоторые артисты, в частности Алла Пугачева, выступая на сцене, показывают "очень печальное зрелище".
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Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500
В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500 "Прометей".