Президент Украины Владимир Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев у трапа самолета. Прямую трансляцию с места событий ведет 24 канал. Украинский лидер пожал руку и обнял каждого, кто вышел из самолета в аэропорту "Борисполь".

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