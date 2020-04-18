Политика
Lenta.ruЗеленский раскрыл план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
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Общество
До 26 апреля продлен режим самоизоляции в Иркутской области
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев продлил режим самоизоляции на территории региона до 26 апреля.
Наш Север 20:29
Авто
В ГИБДД назвали самые непопулярные автомобили в РФ
Например, среди премиальных и люксовых автомобилей, по данным ГИБДД, россияне меньше всего жалуют Aston Martin – в статистике продаж АЕБ (Ассоциации европейского бизнеса), кстати, их нет совсем.
Автоновости дня вчера в 10:10
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек
На вечер 17 апреля число смертей от COVID-19 в мире достигло 150 948 человек.
Дождь 15:19
Фигурное катание
Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа 02:36
Общество
Безработным России установили максимальные выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru 11:49
Общество
В Москве у 31 нахимовца нашли коронавирус
Московский Комсомолец 05:10
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Шоу-бизнес
Божена Рынска показала результат пластической операции
Результат настолько понравился новоиспеченной матери, что вместо того, чтобы как прочие знаменитости молчать о пластике в тряпочку, Божена решила сама объявить о перенесенной операции, разместив у себя в блоге снимки до и после.
Paparazzi.ru 10:53
Происшествия
В Абакане задержали исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии - министр строительства и ЖКХ региона Сергей Новиков задержан по подозрению в получении взятки.
ТАСС 22:44
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Кино
Netflix открыл доступ к части своих документальных фильмов и сериалов
Стриминговый сервис Netflix опубликовал десять документальных фильмов и сериалов, чтобы помочь обучению в условиях пандемии коронавируса.
News.ru 12:22
Общество
Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом
Live24 вчера в 07:10
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
Общество
Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru 16:41
Экономика
Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК вчера в 14:32
Общество
В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе
В МЧС России рекомендует использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
RT на русском 22:13
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Евгения Уралова
Информация о кончине размещена на сайте Театра имени Ермоловой, в котором актриса прослужила всю свою жизнь Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Евгения Уралова (настоящая фамилия Трейтман) родилась в Ленинграде.
Россия – Культура 07:38
Технологии
Некоторые HDD Seagate и Western Digital тайно используют SMR
3DNews 15 апреля в 13:33
Армия и оружие
Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27
Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News 12:30
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Здоровье
Губернатор Евгений Куйвашев призвал свердловчан соблюдать самоизоляцию и не разводиться
Губернатор Евгений Куйвашев призвал свердловчан к терпению.
Европейско-Азиатские новости 11:49
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
Кино
Умер актер из фильма «Рэмбо: Первая кровь»
Москва 24 вчера в 16:21
Общество
Госдума запретила продажу алкоголя в малых «барах» в жилых домах
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в объектах общепита площадью меньше 20 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
РИА Новости 04:19
Политика
Президент России перенес парад Победы
Sputnik Литва вчера в 11:45
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Общество
Врач усомнился в эффективности бани при борьбе с коронавирусом
Москва, 18 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Высокие температуры в бане не означают, что она будет эффективна при борьбе с коронавирусом, заявил 17 апреля иммунолог-аллерголог Владимир Володин в интервью радио «Вечерняя Москва».
REGNUM 20:07