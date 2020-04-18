Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский раскрыл план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Читать в источнике
Комментировать53

Подробнее о событии

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Известия22:33

Зеленский рассказал, как планирует «вернуть» Донбасс

РИА Новости18:07

Зеленский раскрыл план по возвращению Донбасса

News.ru20:56

Зеленский озвучил план возвращения Донбасса

URA.Ru19:58

Зеленский рассказал, как планируется «вернуть Донбасс»

Евразия Daily21:58

Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе

Взгляд.ру16:36

Зеленский: выборы в Донбассе пройдут после возврата Киеву контроля над границей с Россией

ТАСС15:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:14, Ашберн
Общество

До 26 апреля продлен режим самоизоляции в Иркутской области

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев продлил режим самоизоляции на территории региона до 26 апреля.
Наш Север 20:29
26
Авто

В ГИБДД назвали самые непопулярные автомобили в РФ

Например, среди премиальных и люксовых автомобилей, по данным ГИБДД, россияне меньше всего жалуют Aston Martin – в статистике продаж АЕБ (Ассоциации европейского бизнеса), кстати, их нет совсем.
Автоновости дня вчера в 10:10
2
Общество

Число умерших от коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек

На вечер 17 апреля число смертей от COVID-19 в мире достигло 150 948 человек.
Дождь 15:19
Фигурное катание

Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа 02:36
Общество

Безработным России установили максимальные выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru 11:49
2K
Общество

В Москве у 31 нахимовца нашли коронавирус

Московский Комсомолец 05:10
619
Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
837
Шоу-бизнес

Божена Рынска показала результат пластической операции

Результат настолько понравился новоиспеченной матери, что вместо того, чтобы как прочие знаменитости молчать о пластике в тряпочку, Божена решила сама объявить о перенесенной операции, разместив у себя в блоге снимки до и после.
Paparazzi.ru 10:53
Происшествия

В Абакане задержали исполняющего обязанности замглавы Хакасии

Исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии - министр строительства и ЖКХ региона Сергей Новиков задержан по подозрению в получении взятки.
ТАСС 22:44
72
Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
735
Кино

Netflix открыл доступ к части своих документальных фильмов и сериалов

Стриминговый сервис Netflix опубликовал десять документальных фильмов и сериалов, чтобы помочь обучению в условиях пандемии коронавируса.
News.ru 12:22
1
Общество

Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом

Live24 вчера в 07:10
716
Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
126
Общество

Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru 16:41
2K
Экономика

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК вчера в 14:32
751
Общество

В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе

В МЧС России рекомендует использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
RT на русском 22:13
6
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина прикована к постели и продолжает общаться жестами

News.ru 09:54
44
Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
11
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Евгения Уралова

Информация о кончине размещена на сайте Театра имени Ермоловой, в котором актриса прослужила всю свою жизнь Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Евгения Уралова (настоящая фамилия Трейтман) родилась в Ленинграде.
Россия – Культура 07:38
5
Технологии

Некоторые HDD Seagate и Western Digital тайно используют SMR

3DNews 15 апреля в 13:33
5
Армия и оружие

Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27

Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News 12:30
28
Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
1,3K
Здоровье

Губернатор Евгений Куйвашев призвал свердловчан соблюдать самоизоляцию и не разводиться

Губернатор Евгений Куйвашев призвал свердловчан к терпению.
Европейско-Азиатские новости 11:49
3
Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
506
Кино

Умер актер из фильма «Рэмбо: Первая кровь»

Москва 24 вчера в 16:21
23
Общество

Госдума запретила продажу алкоголя в малых «барах» в жилых домах

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в объектах общепита площадью меньше 20 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
РИА Новости 04:19
13
Политика

Президент России перенес парад Победы

Sputnik Литва вчера в 11:45
2,8K
Общество

В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге

Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
247
Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
1K
Общество

Врач усомнился в эффективности бани при борьбе с коронавирусом

Москва, 18 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Высокие температуры в бане не означают, что она будет эффективна при борьбе с коронавирусом, заявил 17 апреля иммунолог-аллерголог Владимир Володин в интервью радио «Вечерняя Москва».
REGNUM 20:07
7
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное