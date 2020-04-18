Политика
Lenta.ruЗеленский раскрыл план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
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Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Религия
Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой
Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
Технологии
Некоторые HDD Seagate и Western Digital тайно используют SMR
3DNews 15 апреля в 13:33
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета вчера в 06:31
Происшествия
В Хакасии задержали исполняющего обязанности замглавы региона
В Абакане 17 апреля задержали и. о. заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова.
RT на русском вчера в 23:12
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 16 апреля в 07:44
Наука
Ученые вычислили реальный уровень заразившихся коронавирусом COVID-19
Ученый заключил, что в случае, если зараженных коронавирусом на самом деле гораздо больше, чем фиксируется официальной статистикой, то уровень смертности от коронавирусной инфекции может быть пропорционально ниже того, который дает статистика.
Аргументы недели 00:18
Общество
В Новой Москве открыли инфекционную больницу
RT на русском вчера в 13:43
Политика
Лукашенко ответил критикам мер борьбы с коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на критику мер, принимаемых в стране против коронавируса, передает «БелТа».
Rambler News Service вчера в 08:18
Футбол
«Слуцк» обыграл «Шахтер» в матче чемпионата Белоруссии
"Слуцк" обыграл солигорский клуб "Шахтер" в матче чемпионата Белоруссии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Газета.Ru вчера в 15:21
Шоу-бизнес
Поклонники высмеяли Дану Борисову за «пьяный» танец
В ролике облаченная в обтягивающий наряд телеведущая задорно пляшет под композицию Uno в исполнении группы Little Big.
Актуальные Новости вчера в 03:29
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb 16 апреля в 18:01
Происшествия
В Оренбурге на Карагандинской произошла перестрелка
Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в районе улицы Карагандинской слышится стрельба.
Orenday.ru вчера в 14:13
Общество
В МЧС призвали не носить маски на улице
МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08
Общество
Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса
Газета.Ru вчера в 21:25
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 700 тысяч
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в США перевалило за отметку в 700 тыс. Об этом следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.
Газета.Ru вчера в 22:48
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко опубликовала трогательное фото с дочками
Большая часть поклонников Костенко пришли в восторг от такого фото.
RuNews24.ru вчера в 05:49
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
В Москве умер ещё 21 пациент с коронавирусом
В Москве скончался ещё 21 пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 16:44
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Евгения Уралова
Информация о кончине размещена на сайте Театра имени Ермоловой, в котором актриса прослужила всю свою жизнь Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Евгения Уралова (настоящая фамилия Трейтман) родилась в Ленинграде.
Россия – Культура вчера в 07:38
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Общество
В мире может возникнуть дефицит кофе из-за пандемии коронавируса
Нью-Йорк, США, 17 апреля 2020, 23:46 — REGNUM Дефицит кофе может возникнуть в мире из-за пандемии коронавируса нового типа в странах Южной Америки.
REGNUM вчера в 16:46
Фигурное катание
Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа вчера в 02:36
Здоровье
О росте бессимптомных заражений коронавирусом заявил Роспотребнадзор
Глава Роспсотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что доля россиян, которые являются бессимптомными носителями коронавируса, составляет почти половину от всех инфицированных.
Live24 вчера в 09:02
Наука
В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов
Археологи узнали, что перевал Лендбрен, который находится в горах Норвегии, с 300 до 1500 годов представлял собой важную дорогу для торговцев и пастухов.
ToDay News Ufa вчера в 13:32
Футбол
Главный тренер «Сельты»: «Смолов принял неправильное решение»
Действующий наставник испанской "Сельты" Оскар Гарсия выразил мнение, что нападающий Фёдор Смолов допустил серьёзную ошибку, покинув Виго, нарушив правила карантина, объявленного ранее в Испании.
Sport.ru вчера в 17:29
Происшествия
В Хабаровске возбудили уголовное дело на пациента с коронавирусом
Мужчину задержали и вернули в лечебное учреждение, возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
ТАСС вчера в 23:54