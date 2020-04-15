Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский раскрыл план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
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Заявляя о взятии под контроль границы, Лукашенко предлагает сдать Донбасс

Евразия Daily15 апреля в 16:04

Зеленский озвучил план возвращения Донбасса

URA.Ru19:58

Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса

Lenta.ru18:40

Зеленский рассказал, как планирует «вернуть» Донбасс

РИА Новости18:07

Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе

Взгляд.ру16:36

Зеленский: выборы в Донбассе пройдут после возврата Киеву контроля над границей с Россией

ТАСС15:49

Зеленский раскрыл план по возвращению Донбасса

News.ru20:56
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:43, Ашберн
Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
1,3K
Общество

Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса

Газета.Ru 21:25
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Армия и оружие

Российская РЭБ «Былина» самостоятельно уничтожит противника

Piter.tv 08:06
5
Политика

Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США

Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 20:07
11
Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
720
Здоровье

Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19

Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти.
РБК 19:03
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Происшествия

В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире

В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня».
Известия 20:27
4
Транспорт

В Москве потребовали увольнять таксистов за пассажиров без пропусков

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) призвала агрегаторы такси, которые работают в столице, прекратить сотрудничество с водителями, которые перевозят пассажиров без цифровых пропусков.
РБК 21:32
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
715
Интернет

TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту

Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay, сообщает издание TechCrunch.
Ведомости 14:58
1
Армия и оружие

Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27

Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News 12:30
28
Политика

Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом

Коронавирус нового типа выявлен у командующего Национальной гвардией Украины генерала-лейтенанта Николая Балана.
Газета.Ru 15:36
Биатлон

Драчев прокомментировал переход трех биатлонистов в сборную Молдавии

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что три российских спортсмена продолжат карьеру в составе сборной Молдавии.
Нева Спорт вчера в 10:39
3
Экономика

Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости 05:51
2K
Общество

В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге

Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
242
Экономика

Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
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Кино

Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

Москва, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Свое недоумение и протест по поводу некоторых моментов нового телесериала «Зулейха открывает глаза» выразил муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов в официальных письмах.
REGNUM 16:52
5
Общество

Врач усомнился в эффективности бани при борьбе с коронавирусом

Москва, 18 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Высокие температуры в бане не означают, что она будет эффективна при борьбе с коронавирусом, заявил 17 апреля иммунолог-аллерголог Владимир Володин в интервью радио «Вечерняя Москва».
REGNUM 20:07
Общество

Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса

Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
1,4K
Авто

Власти Китая дадут деньги на покупку автомобилей

Власти Китая дадут деньги людям на покупку автомобилей. Об этом сообщается на сайте «Lenta.ru».
Лезги газет вчера в 13:06
227
Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
831
Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
751
Шоу-бизнес

Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service 09:59
5
Кино

Гузель Яхина ответила на претензии к сериалу «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru 03:28
26
Авто

GM-АвтоВАЗ получила новое название

Как отмечается в пресс-службе компании, «новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур Группы».
Тарантас Ньюс вчера в 04:47
99
Армия и оружие

75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста вчера в 15:04
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Киберспорт

В Dota 2 вышел новый патч 7.26. Изменили атрибуты и награды золотом

Разработчики Dota 2 выпустили новый патч — 7.26, который привнесет ряд изменений в игру.
Bethub.org 17:28
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
517
Наука

Тяжелые формы COVID-19 связали с чрезмерной активностью иммунитета

Тяжелые формы коронавирусной инфекции нового типа COVID-19 ученые США связали с чрезмерной активностью иммунных клеток.
Ugpressa.ru 16:04
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Здоровье

Медики Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи

Коллектив Покровской больницы опубликовал письмо к губернатору Петербурга Александру Беглову.
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