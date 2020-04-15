Политика
Lenta.ruЗеленский раскрыл план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
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Заявляя о взятии под контроль границы, Лукашенко предлагает сдать Донбасс
Евразия Daily15 апреля в 16:04
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:43, Ашберн
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Политика
Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 20:07
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Здоровье
Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19
Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти.
РБК 19:03
Происшествия
В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире
В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня».
Известия 20:27
Транспорт
В Москве потребовали увольнять таксистов за пассажиров без пропусков
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) призвала агрегаторы такси, которые работают в столице, прекратить сотрудничество с водителями, которые перевозят пассажиров без цифровых пропусков.
РБК 21:32
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
Интернет
TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту
Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay, сообщает издание TechCrunch.
Ведомости 14:58
Армия и оружие
Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27
Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News 12:30
Политика
Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом
Коронавирус нового типа выявлен у командующего Национальной гвардией Украины генерала-лейтенанта Николая Балана.
Газета.Ru 15:36
Биатлон
Драчев прокомментировал переход трех биатлонистов в сборную Молдавии
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что три российских спортсмена продолжат карьеру в составе сборной Молдавии.
Нева Спорт вчера в 10:39
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости 05:51
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
Экономика
Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса
Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Кино
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Москва, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Свое недоумение и протест по поводу некоторых моментов нового телесериала «Зулейха открывает глаза» выразил муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов в официальных письмах.
REGNUM 16:52
Общество
Врач усомнился в эффективности бани при борьбе с коронавирусом
Москва, 18 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Высокие температуры в бане не означают, что она будет эффективна при борьбе с коронавирусом, заявил 17 апреля иммунолог-аллерголог Владимир Володин в интервью радио «Вечерняя Москва».
REGNUM 20:07
Общество
Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса
Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
Авто
Власти Китая дадут деньги на покупку автомобилей
Власти Китая дадут деньги людям на покупку автомобилей. Об этом сообщается на сайте «Lenta.ru».
Лезги газет вчера в 13:06
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service 09:59
Авто
GM-АвтоВАЗ получила новое название
Как отмечается в пресс-службе компании, «новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур Группы».
Тарантас Ньюс вчера в 04:47
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста вчера в 15:04
Киберспорт
В Dota 2 вышел новый патч 7.26. Изменили атрибуты и награды золотом
Разработчики Dota 2 выпустили новый патч — 7.26, который привнесет ряд изменений в игру.
Bethub.org 17:28
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Наука
Тяжелые формы COVID-19 связали с чрезмерной активностью иммунитета
Тяжелые формы коронавирусной инфекции нового типа COVID-19 ученые США связали с чрезмерной активностью иммунных клеток.
Ugpressa.ru 16:04
Здоровье
Медики Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи
Коллектив Покровской больницы опубликовал письмо к губернатору Петербурга Александру Беглову.
Что происходит 12:30