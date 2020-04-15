Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».

Политика Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. 11

Общество Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 720

Здоровье Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19 Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти. 44

Происшествия В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня». 4

Транспорт В Москве потребовали увольнять таксистов за пассажиров без пропусков Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) призвала агрегаторы такси, которые работают в столице, прекратить сотрудничество с водителями, которые перевозят пассажиров без цифровых пропусков.

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Политика Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом Коронавирус нового типа выявлен у командующего Национальной гвардией Украины генерала-лейтенанта Николая Балана.

Биатлон Драчев прокомментировал переход трех биатлонистов в сборную Молдавии Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что три российских спортсмена продолжат карьеру в составе сборной Молдавии. 3

Общество В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти. 242

Кино Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза» Москва, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Свое недоумение и протест по поводу некоторых моментов нового телесериала «Зулейха открывает глаза» выразил муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов в официальных письмах. 5

Общество Врач усомнился в эффективности бани при борьбе с коронавирусом Москва, 18 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Высокие температуры в бане не означают, что она будет эффективна при борьбе с коронавирусом, заявил 17 апреля иммунолог-аллерголог Владимир Володин в интервью радио «Вечерняя Москва».

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Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 751

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