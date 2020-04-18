Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский раскрыл план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
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Зеленский рассказал, как намерен «вернуть» Донбасс

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Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса

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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 20:14, Ашберн
Наука

Обнаружен способ общения собак с лошадьми

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Общество

Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru 16:41
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Общество

В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом

В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет.
Газета.Ru 16:37
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Здоровье

Названы три смертельно опасных фактора при коронавирусе

Главный врач Англии Крис Уитти перечислил факторы, которые однозначно повышают риск заражения и смерти при коронавирусной инфекции.
РИА Новости 14:17
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Технологии

TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту

Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay, сообщает издание TechCrunch.
Ведомости 14:58
Общество

Россияне захотели получать 80 тысяч рублей на самоизоляции

Специалисты сервиса по интернет-рекрутменту выяснили, что жителям России для комфортной жизни на самоизоляции достаточно 80 тысяч рублей.
VSE42.RU вчера в 22:05
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Происшествия

В Ингушетии пропала четырёхлетняя девочка

В станице Нестеровской в Сунженском районе Ингушетии вечером 17 апреля пропала четырёхлетняя девочка.
RT на русском 19:56
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В Башкирии полицейские задержали двух детей за нарушение самоизоляции

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Шоу-бизнес

Стас Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»

Что происходит 08:24
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Культура

Тесты на коронавирус сдадут участники шоу «Голос. Дети»

Участники мероприятия, не попадающие в кадр, обязаны надеть перчатки и маски. Каждые 3 часа на съемках будет проводиться дезинфекция.
Live24 вчера в 04:47
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Политика

Fox News: США расследуют деятельность лаборатории в Ухани

Особое место в расследовании занимает лаборатория доктора Ши Чжэнли, в которой велась работа над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса.
News.ru 17:29
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Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Культура

Фестиваль Comic-Con отменен из-за коронавируса

Kinonews.ru 16:39
Политика

Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 06:31
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Наука

Новый рентгеновский детектор совершит революцию в диагностике

Детекторы с низким энергопотреблением и повышенным разрешением могут также произвести революцию в индустрии сканеров безопасности в рентгеновских исследованиях.
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Экономика

МВФ одобрил выделение срочного кредита Молдавии

Премьер Молдавии Ион Кику сообщил, что совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение республике срочного кредита в размере 235 миллионов долларов.
РИА Новости 17:33
Политика

Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников

Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера.
РБК 16:05
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Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч

Умерли в результате заражения 150 948 человек. Число выздоровевших превышает 560 тысяч.
РЕН ТВ 15:16
Политика

Путин: пик по коронавирусу еще не пройден

"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин.
Газета.Ru 09:28
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Общество

Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров

Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 15:10
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Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
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Хоккей

Чемпион мира по хоккею Андрей Марков объявил о завершении карьеры

Чемпион мира 2008 года по хоккею Андрей Марков завершил спортивную карьеру. Об этом сообщил его агент Сергей Исаков.
МИР 24 вчера в 16:11
Энергетика

Суточные поставки саудовской нефти в США выросли кратно

Поставки нефти из Саудовской Аравии в США в апреле выросли до 1,46 млн баррелей в сутки.
ИА Красная Весна 15:06
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Происшествия

Первый заболевший COVID-19 в Севастополе сохранил лишь 30% легких

Первый госпитализированный с диагнозом коронавирус в Севастополе выписан, его легкие сохранились лишь на 30%, сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости 13:18
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Политика

В США объяснили закупку космических двигателей у России

РБК 06:00
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Армия и оружие

Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
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Общество

Заразившихся Covid-19 в Москве может быть больше официальных данных

Согласно официальной статистике, в Москве зафиксировано более 18 тысяч случаев коронавирусной инфекции.
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Армия и оружие

Испытан уникальный метод запуска ракет в космос

Самолет поднимается в верхние слои атмосферы (почти на 11 км), где и происходит запуск ракеты в космос.
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Общество

В Новой Москве открыли построенную за месяц инфекционную больницу

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