Политика
Lenta.ruЗеленский раскрыл план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
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Наука
Обнаружен способ общения собак с лошадьми
Популярная механика 15:40
Общество
Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru 16:41
Общество
В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом
В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет.
Газета.Ru 16:37
Здоровье
Названы три смертельно опасных фактора при коронавирусе
Главный врач Англии Крис Уитти перечислил факторы, которые однозначно повышают риск заражения и смерти при коронавирусной инфекции.
РИА Новости 14:17
Технологии
TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту
Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay, сообщает издание TechCrunch.
Ведомости 14:58
Общество
Россияне захотели получать 80 тысяч рублей на самоизоляции
Специалисты сервиса по интернет-рекрутменту выяснили, что жителям России для комфортной жизни на самоизоляции достаточно 80 тысяч рублей.
VSE42.RU вчера в 22:05
Происшествия
В Ингушетии пропала четырёхлетняя девочка
В станице Нестеровской в Сунженском районе Ингушетии вечером 17 апреля пропала четырёхлетняя девочка.
RT на русском 19:56
Шоу-бизнес
Стас Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»
Что происходит 08:24
Культура
Тесты на коронавирус сдадут участники шоу «Голос. Дети»
Участники мероприятия, не попадающие в кадр, обязаны надеть перчатки и маски. Каждые 3 часа на съемках будет проводиться дезинфекция.
Live24 вчера в 04:47
Политика
Fox News: США расследуют деятельность лаборатории в Ухани
Особое место в расследовании занимает лаборатория доктора Ши Чжэнли, в которой велась работа над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса.
News.ru 17:29
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Культура
Фестиваль Comic-Con отменен из-за коронавируса
Kinonews.ru 16:39
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 06:31
Наука
Новый рентгеновский детектор совершит революцию в диагностике
Детекторы с низким энергопотреблением и повышенным разрешением могут также произвести революцию в индустрии сканеров безопасности в рентгеновских исследованиях.
Популярная механика 14:03
Экономика
МВФ одобрил выделение срочного кредита Молдавии
Премьер Молдавии Ион Кику сообщил, что совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение республике срочного кредита в размере 235 миллионов долларов.
РИА Новости 17:33
Политика
Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников
Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера.
РБК 16:05
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч
Умерли в результате заражения 150 948 человек. Число выздоровевших превышает 560 тысяч.
РЕН ТВ 15:16
Политика
Путин: пик по коронавирусу еще не пройден
"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин.
Газета.Ru 09:28
Общество
Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров
Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 15:10
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Хоккей
Чемпион мира по хоккею Андрей Марков объявил о завершении карьеры
Чемпион мира 2008 года по хоккею Андрей Марков завершил спортивную карьеру. Об этом сообщил его агент Сергей Исаков.
МИР 24 вчера в 16:11
Энергетика
Суточные поставки саудовской нефти в США выросли кратно
Поставки нефти из Саудовской Аравии в США в апреле выросли до 1,46 млн баррелей в сутки.
ИА Красная Весна 15:06
Происшествия
Первый заболевший COVID-19 в Севастополе сохранил лишь 30% легких
Первый госпитализированный с диагнозом коронавирус в Севастополе выписан, его легкие сохранились лишь на 30%, сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости 13:18
Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
Общество
Заразившихся Covid-19 в Москве может быть больше официальных данных
Согласно официальной статистике, в Москве зафиксировано более 18 тысяч случаев коронавирусной инфекции.
Эхо Москвы 14:30
Армия и оружие
Испытан уникальный метод запуска ракет в космос
Самолет поднимается в верхние слои атмосферы (почти на 11 км), где и происходит запуск ракеты в космос.
Популярная механика 15 апреля в 08:35
Общество
В Новой Москве открыли построенную за месяц инфекционную больницу
Говорит Москва 14:12