Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».

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Политика Владимир Путин отложил военный парад Глава государства поручил министру обороны, руководителям других силовых ведомств и органам власти всех уровней «изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах» и отложить «все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы», включая акцию «Бессмертный полк». 2,8K

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Общество В России выявлены еще 4 785 заболевших коронавирусом В России за сутки зарегистрированы еще 4 785 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.

Политика Кабмину поручено составить прогноз числа заболевших коронавирусом Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз количества граждан, которые могут заболеть коронавирусом. 2

Общество В Подмосковье заболевшим ОРВИ предоставят бесплатные лекарства Бесплатные лекарства по назначению врача будут предоставлять заболевшим жителям Подмосковья с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), следует из постановления губернатора региона, опубликованного на сайте регионального правительства. 149

Армия и оружие Черноморский флот отработал уничтожение кораблей условного противника «Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации и ПВО и подводной лодки «Колпино» из состава соединения подводных лодок ЧФ провели совместные учения по нанесению ракетного и бомбового ударов по отряду кораблей условного противника в Чёрном море», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы флота. 9

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Общество Карантин на Кубани продлен до 30 апреля Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба заявил о том, что карантинный режим необходимо продлить. 1K

Технологии Финальная версия обновленной Windows 10 уже доступна избранным Судя по названию, последнее обновление Windows 10 May 2020 будет доступно простым пользователям только в следующем месяце. 12

Общество В Ленобласти зафиксировано 34 новых случая коронавируса В Ленинградской области выявлено 34 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает управление Роспотренбнадзора по региону 18 апреля. 7

Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 2K