Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
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Зеленский рассказал, как Украина планирует «вернуть Донбасс»

REGNUM04:17

Зеленский рассказал, как планируется «вернуть Донбасс»

Евразия Dailyвчера в 21:58

Зеленский рассказал о плане по возвращению Донбасса

РИА Новостивчера в 18:07

Зеленский объяснил, как намерен «вернуть» Донбасс

Московский Комсомолецвчера в 18:50

Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса

Lenta.ruвчера в 18:40

Зеленский озвучил план возвращения Донбасса

URA.Ruвчера в 19:58

Зеленский: выборы в Донбассе пройдут после возврата Киеву контроля над границей с Россией

ТАССвчера в 15:49
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 05:21, Ашберн
Общество

Оперштаб Москвы назвал возраст новых пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки наличие коронавирусной инфекции COVID-19 выявлено у 1774 человек, около половины из которых — люди в возрасте до 45 лет.
RT на русском 15 апреля в 05:04
85
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
729
Политика

Владимир Путин отложил военный парад

Глава государства поручил министру обороны, руководителям других силовых ведомств и органам власти всех уровней «изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах» и отложить «все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы», включая акцию «Бессмертный полк».
Коммерсантъ 16 апреля в 16:09
2,8K
Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за последние стуки выявили 4785 новых случаев заболевания COVID-19 в 79 регионах.
РИА Новости 04:55
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Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
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Происшествия

Семь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин

Вести.Ru 03:54
1,1K
Транспорт

Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 03:30
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Здоровье

Врач назвал самый вредный продукт в мире

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости 16 апреля в 11:56
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Экономика

Более 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат

Бизнес начнет получать средства из федерального бюджета на выплату зарплат уже с 18 мая.
EastRussia 16 апреля в 07:25
32
Общество

В России выявлены еще 4 785 заболевших коронавирусом

В России за сутки зарегистрированы еще 4 785 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:33
Политика

Кабмину поручено составить прогноз числа заболевших коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз количества граждан, которые могут заболеть коронавирусом.
RT на русском 04:57
2
Общество

В Подмосковье заболевшим ОРВИ предоставят бесплатные лекарства

Бесплатные лекарства по назначению врача будут предоставлять заболевшим жителям Подмосковья с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), следует из постановления губернатора региона, опубликованного на сайте регионального правительства.
РИА Новости 04:47
149
Общество

В Москве возросло число вылечившихся от коронавируса

В Москве возросло число вылечившихся от коронавируса: еще 162 пациента выписано из больниц.
Lenta.ru 03:38
3
Наука

Выявлена опасность диабета для зараженных коронавирусом

Жителей Российской Федерации врачи предупредили об опасности сахарного диабета при коронавирусе.
Evo-rus.com вчера в 03:58
10
Шоу-бизнес

Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд

Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ вчера в 10:54
62
Армия и оружие

Черноморский флот отработал уничтожение кораблей условного противника

«Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации и ПВО и подводной лодки «Колпино» из состава соединения подводных лодок ЧФ провели совместные учения по нанесению ракетного и бомбового ударов по отряду кораблей условного противника в Чёрном море», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы флота.
RT на русском 16 апреля в 04:41
9
Общество

В Ярославской области выявлено ещё 24 инфицированных коронавирусом

Ярославль, 18 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Количество заражённых новым коронавирусом в Ярославской области увеличилось на 24 человека.
REGNUM 04:01
23
Общество

Коронавирус грозит дефицитом кофе в Латинской Америке

Коммерсантъ вчера в 19:51
3
Гаджеты

Ключевые особенности Huawei Nova 7 раскрыты на официальном изображении

Основные особенности смартфона Huawei Nova 7 были рассекречены благодаря выпуску официального изображения устройства.
Актуальные Новости 16 апреля в 00:58
Здоровье

Россия вошла в ТОП-10 стран по числу заболевших коронавирусом

Россия заняла 10 место в списке стран, по числу заболевших коронавирусом.
Online47.ru 04:15
Общество

Карантин на Кубани продлен до 30 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба заявил о том, что карантинный режим необходимо продлить.
ЮГ Times вчера в 07:21
1K
Общество

В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим

С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
Деловое.ТВ вчера в 05:11
432
Армия и оружие

The National Interest «применило» ракету «Циркон» против авианосца

ИА Красная Весна вчера в 16:49
Здоровье

Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом

Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 16 апреля в 15:02
4K
Политика

МИД РФ направил ноту посольству Норвегии из-за задержания траулера

В посольство Норвегии в Москве направлена нота в связи с задержанием норвежской береговой охраной российского рыболовного траулера "Борей".
Российская газета вчера в 18:49
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Технологии

Финальная версия обновленной Windows 10 уже доступна избранным

Судя по названию, последнее обновление Windows 10 May 2020 будет доступно простым пользователям только в следующем месяце.
Evo-rus.com вчера в 05:53
12
Общество

В Ленобласти зафиксировано 34 новых случая коронавируса

В Ленинградской области выявлено 34 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает управление Роспотренбнадзора по региону 18 апреля.
Мойка78 05:05
7
Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
2K
Здоровье

В России опробован новый метод лечения коронавируса

Врачи Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна ФМБА России опробовали новый метод лечения коронавируса.
Известия вчера в 11:47
187
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости 16 апреля в 21:27
1,5K
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