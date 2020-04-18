Политика
ИзвестияЗеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
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Общество
Оперштаб Москвы назвал возраст новых пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки наличие коронавирусной инфекции COVID-19 выявлено у 1774 человек, около половины из которых — люди в возрасте до 45 лет.
RT на русском 15 апреля в 05:04
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
Политика
Владимир Путин отложил военный парад
Глава государства поручил министру обороны, руководителям других силовых ведомств и органам власти всех уровней «изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах» и отложить «все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы», включая акцию «Бессмертный полк».
Коммерсантъ 16 апреля в 16:09
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за последние стуки выявили 4785 новых случаев заболевания COVID-19 в 79 регионах.
РИА Новости 04:55
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Транспорт
Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 03:30
Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости 16 апреля в 11:56
Экономика
Более 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат
Бизнес начнет получать средства из федерального бюджета на выплату зарплат уже с 18 мая.
EastRussia 16 апреля в 07:25
Общество
В России выявлены еще 4 785 заболевших коронавирусом
В России за сутки зарегистрированы еще 4 785 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:33
Политика
Кабмину поручено составить прогноз числа заболевших коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз количества граждан, которые могут заболеть коронавирусом.
RT на русском 04:57
Общество
В Подмосковье заболевшим ОРВИ предоставят бесплатные лекарства
Бесплатные лекарства по назначению врача будут предоставлять заболевшим жителям Подмосковья с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), следует из постановления губернатора региона, опубликованного на сайте регионального правительства.
РИА Новости 04:47
Общество
В Москве возросло число вылечившихся от коронавируса
В Москве возросло число вылечившихся от коронавируса: еще 162 пациента выписано из больниц.
Lenta.ru 03:38
Наука
Выявлена опасность диабета для зараженных коронавирусом
Жителей Российской Федерации врачи предупредили об опасности сахарного диабета при коронавирусе.
Evo-rus.com вчера в 03:58
Шоу-бизнес
Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд
Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ вчера в 10:54
Армия и оружие
Черноморский флот отработал уничтожение кораблей условного противника
«Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации и ПВО и подводной лодки «Колпино» из состава соединения подводных лодок ЧФ провели совместные учения по нанесению ракетного и бомбового ударов по отряду кораблей условного противника в Чёрном море», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы флота.
RT на русском 16 апреля в 04:41
Общество
В Ярославской области выявлено ещё 24 инфицированных коронавирусом
Ярославль, 18 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Количество заражённых новым коронавирусом в Ярославской области увеличилось на 24 человека.
REGNUM 04:01
Общество
Коронавирус грозит дефицитом кофе в Латинской Америке
Коммерсантъ вчера в 19:51
Гаджеты
Ключевые особенности Huawei Nova 7 раскрыты на официальном изображении
Основные особенности смартфона Huawei Nova 7 были рассекречены благодаря выпуску официального изображения устройства.
Актуальные Новости 16 апреля в 00:58
Здоровье
Россия вошла в ТОП-10 стран по числу заболевших коронавирусом
Россия заняла 10 место в списке стран, по числу заболевших коронавирусом.
Online47.ru 04:15
Общество
Карантин на Кубани продлен до 30 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба заявил о том, что карантинный режим необходимо продлить.
ЮГ Times вчера в 07:21
Общество
В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим
С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
Деловое.ТВ вчера в 05:11
Армия и оружие
The National Interest «применило» ракету «Циркон» против авианосца
ИА Красная Весна вчера в 16:49
Здоровье
Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом
Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 16 апреля в 15:02
Политика
МИД РФ направил ноту посольству Норвегии из-за задержания траулера
В посольство Норвегии в Москве направлена нота в связи с задержанием норвежской береговой охраной российского рыболовного траулера "Борей".
Российская газета вчера в 18:49
Технологии
Финальная версия обновленной Windows 10 уже доступна избранным
Судя по названию, последнее обновление Windows 10 May 2020 будет доступно простым пользователям только в следующем месяце.
Evo-rus.com вчера в 05:53
Общество
В Ленобласти зафиксировано 34 новых случая коронавируса
В Ленинградской области выявлено 34 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает управление Роспотренбнадзора по региону 18 апреля.
Мойка78 05:05
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Здоровье
В России опробован новый метод лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна ФМБА России опробовали новый метод лечения коронавируса.
Известия вчера в 11:47
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости 16 апреля в 21:27