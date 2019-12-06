Политика
RT на русскомЗеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
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Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
Фигурное катание
Россиянка Валиева победила в финале Гран-при среди юниоров на льду
Завершился финал юниорского Гран-при по фигурному катанию среди девушек.
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму
Кунцевский суд Москвы признал Егора Жукова виновным в публичных призывах к экстремизму из-за видео, которые он публиковал на Youtube, передает корреспондент «Ведомостей».
Авто
Компания Acura представила рестмод Super Handling SLX
Модель, получившую название Super Handling SLX, презентовали на выставке RADwood, посвященной автокультуре 80-90-х годов прошлого столетия.
Наука
Почему черные дыры - самые яркие «фонари» во Вселенной
В прошлом хаос турбулентных магнитных полей позволил объяснить множество аномалий вокруг нашей собственной планеты – например, понять, куда переходит энергия высокоскоростных электронов, когда они сталкиваются с нашей магнитосферой.
Гаджеты
Apple выпустит пять iPhone в 2020 году
Гаджеты
В продажу поступили смарт-часы Xiaomi Mi Watch с активной eSIM
В Китае начались продажи умных-часов Xiaomi Mi Watch с поддержкой активной eSIM.
Общество
Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике
Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
Футбол
Эдгард Запашный: Главного дрессировщика выбираем раз в шесть лет
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух
Здание постепенно разбирают от завалов и обнаруживают отдельные очаги тления. Пожар в одесском колледже произошел днем 4 декабря.
Футбол
Президент «Реала» предложил создать европейскую суперлигу
Президент «Реала» Флорентино Перес предлагает реформировать европейский футбол, информирует New York Times.
Шоу-бизнес
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
Происшествия
Под Омском обнаружили «озеро» из крови
Рядом со скотомогильником, расположенном в Калачинском районе Омской области, был обнаружен искусственно выкопанный водоем "из слитой крови" животных.
Происшествия
Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей
Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
Футбол
«Зенит» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли московское «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют аномальную температуру в декабре
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, которое обозначается красным цветом.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
Кино
Федор Добронравов рассказал, когда выйдет седьмой сезон «Сватов»
Федор Добронравов, который является исполнителем главной роли в сериале «Сваты», поделился информацией относительно съемок седьмого сезона.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео года в России
Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Авто
Новый Jaguar F-Type официально представлен
В Великобритании прошла презентация спорткара Jaguar F-Type нового поколения.
Общество
Украина поставила России условие по газовым спорам
Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.
Фигурное катание
Туктамышева завоевала золото на турнире серии «Челленджер» в Загребе
Политика
Источник сообщил об изменении места встречи комиссии по СВПД
Место проведения заседания комиссии с участием РФ, КНР, ФРГ, Франции и Британии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе поменялось за несколько минут до начала встречи в Вене, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
Спорт
Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные
Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).
Армия и оружие
На Украине сообщили о завершении отвода сил в Петровском в Донбассе
Украинские силовики сообщили о том, что разведение сил и средств в районе Петровского в Донбассе завершено.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пришла на премьеру своего фильма без супруга
Певица появилась на мероприятии без мужа Максима Галкина. В этот вечер ее поддержали родные и друзья.
Футбол
«Вильярреал» и «Атлетико» голов не забили
«Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетико» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 0:0. Мадридцы набрали 26 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Политика
На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.