Политика
RT на русскомЗеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
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Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Общество
Четверых детей доставили из Сирии в Россию
Четверо российских детей, сдавших анализ ДНК, доставлены самолётом из Сирии на родину.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Гаджеты
Названа лучшая бюджетная игровая видеокарта для ноутбуков
Футбол
«Бенфика» разгромила «Боавишту» в 13-м туре чемпионата Португалии
Лиссабонская "Бенфика" на выезде разгромила "Боавишту" в 13-м туре чемпионата Португалии по футболу.
Политика
Порошенко посоветовал Зеленскому не уединяться с Путиным
Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему лидеру Украины Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с российским главой Владимиром Путиным, написал Порошенко в блоге на сайте «Украинская правда».
Армия и оружие
Описан план развития ядерной «стратегической триады» США до конца века
В течение ближайшего десятилетия США будут формировать новую ядерную триаду, которая прослужит до конца XXI века.
Общество
Суды вынесли приговоры фигурантам «московского дела»
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года
Суммарно, согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира заработали более $1 млрд до вычета налогов.
Фигурное катание
Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Энергетика
Украина поставила России условие по газовым спорам
Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.
Общество
Трамп зажег огни на главной рождественской елке США у Белого дома
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество бывшего замглавы ПФР
Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на счета бывшего заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Армия и оружие
ВВС Швеции загримировали свой новый Gripen E под Су-57
Новый вариант шведского многоцелевого самолета Gripen E окрашен в стиле и цветовой гамме российского самолета.
Культура
Рагда Ханиева записала видеообращение с воздушным поцелуем после эфира шоу «Голос»
Рагда Ханиева записала видеообращения после этапа «нокаутов» в шоу «Голос» на Первом канале.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 4 копейки — до 63,76 рубля. Курс евро увеличился на 5 копеек и составил 70,81 рубля.
Политика
Le Monde: переписку Макрона взломала русская разведка
Британские и американские власти уже публично заявляли, что некоторые атаки, совершенные Sandworm, связаны с российской военной разведкой, пишет Le Monde, уточняя, что это «относится к разрушительному (хакерскому) нападению на Украину (т.н. вируса NotPetya) в июне 2017 года, которое коснулось всего мира, причинив ущерб на миллиарды долларов».
Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
Происшествия
В Приморском крае нашли убитым краснокнижного амурского тигренка
Амурского тигренка обнаружили убитым в охотничьих угодьях Приморского края.
Гаджеты
Раскрыт уровень производительности флагманских смартфонов 2020 года
Буквально на днях американская компания Qualcomm анонсировала новое поколение фирменных флагманских процессоров — Snapdragon 865.
Космос
Китай построит космическую солнечную электростанцию
В Китае к 2035 году планируют построить космическую солнечную электростанцию мощностью 200 тонн мегаватт.
Общество
Матвиенко призвала возрождать российское семеноводство
Авто
Российский авторынок в ноябре снизился на 6%
Общество