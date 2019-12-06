Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».

Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

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