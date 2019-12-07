Встреча лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию ситуации на Украине пройдет девятого декабря в Париже. Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, есть намерение провести на саммите двустороннюю встречу Путина и Зеленского.

Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже

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