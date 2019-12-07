Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже

Встреча лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию ситуации на Украине пройдет девятого декабря в Париже. Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, есть намерение провести на саммите двустороннюю встречу Путина и Зеленского.
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Зеленский заявил, что настроен на конкретный результат на встрече с Путиным

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Зеленский заявил о настрое на «результат» от встречи с Путиным в Париже

РБКвчера в 18:18

Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

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Зеленский в преддверии саммита рассказал, чего он боится больше всего

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Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже

РИА Новостивчера в 23:40

Зеленский намерен лично встретиться с Путиным в Париже

Газета.Ruвчера в 15:00

Меркель заявила о планах провести двухсторонние встречи с Путиным и Зеленским

Дождьвчера в 09:10
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:45, Ашберн
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

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Игры

Kotaku: некоторые игры из стартовой линейки PlayStation 5 не будут доступны на PS4

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Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
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Актер Федор Добронравов прокомментировал слухи, а также намекнул на дату выхода нового сезона.
Uznayvse.ru вчера в 12:49
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Эрдогана пригласили на парад Победы в Москву

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Испытания российских зенитно-ракетных комплексов С-400 превзошли самые смелые ожидания турецких военных, заявил информированный источник "Газеты.ру".
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Бывший лидер Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу

Экс-глава Боливии Эво Моралес в пятницу отправился из Мексики на Кубу самолетом, рассказал в Twitter представитель МИД Мексики Роберто Веласко.
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Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима

В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
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«В департаменте лесного хозяйства прошёл обыск в служебном кабинете Филатовой Е. А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки», — приводит РИА Новости сообщение представителя краевой администрации.
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Как пишет «Новая газета», несмотря на наличие «троих явных подозреваемых», — позднее арестованного в Германии Вадима Красикова, а также неких Владимира Ф. и Олега И. — дело дошло до суда только в 2014 году.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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