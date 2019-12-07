Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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