Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».

Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

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