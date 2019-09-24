Глава украинского государства Владимир Зеленский ожидает, что встреча с американским президентом Дональдом Трампом будет мощной и предметной, сообщила во вторник пресс-служба украинского лидера. Зеленский сейчас находится в США.

Зеленский надеется на «мощную» встречу с Трампом

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