Политика
РИА НовостиЗеленский надеется на «мощную» встречу с Трампом
Глава украинского государства Владимир Зеленский ожидает, что встреча с американским президентом Дональдом Трампом будет мощной и предметной, сообщила во вторник пресс-служба украинского лидера. Зеленский сейчас находится в США.
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Политика
Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета
Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.
RT на русском 08:39
Армия и оружие
В Армении введено условное военное положение
ТК Звезда 08:44
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о сбитых возле Хмеймима дронах боевиков
Сирийские боевики используют в своих нападениях технически сложные беспилотники, способные пролетать до 150 км и подниматься на высоту до 4000 м. Об этом сообщили в Минобороны РФ, продемонстрировав БПЛА, сбитые российскими ПВО при подлёте к авиабазе в Хмеймиме.
RT на русском 07:21
Общество
Немецкий суд признал похмелье болезнью
Суд признал, что болезнью называется любое нарушение в работе организма и похмелье относится к таковым, его сопровождают головные боли, тошнота, слабость.
Life.ru вчера в 16:54
Происшествия
Ушедший в отставку мэр Новокуйбышевска скончался от ранения в грудь
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин скончался на операционном столе спустя сутки после того, как с него были сняты полномочия.
Вести.Ru 03:40
Происшествия
В Кирове предотвращено массовое убийство в школе
Заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров заявил, что удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ Кирова.
RT на русском 05:56
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура вчера в 02:07
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
Российская газета 07:57
Путешествия
Большинство россиян провели летний отпуск дома
Исследование показало, что один человек, который ездил этим летом за пределы своего города или дачи, потратил на отдых в среднем 39,9 тыс. рублей, это на 7% больше, чем в 2018 году.
Интерфакс 04:54
Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Футбол
По версии ФИФА Лионель Месси признан лучшим футболистом года
В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА.
В городе R 00:17
Футбол
Сборная России проиграла Самоа на Кубке мира
Мужская сборная России потерпела поражение от команды Самоа во втором матче на Кубке мире по регби.
Газета.Ru 08:25
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства певца Михаила Круга
Инфорос вчера в 04:57
Политика
Путин проведет переговоры с Мадуро в Москве
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:06
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической
54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
RuNews24.ru 07:41
Авто
В Канаде почти 3000 новых автомобилей BMW и MINI ожидают утилизацию
Тарантас Ньюс 05:23
Космос
Китайский луноход обнаружил странное вещество на обратной стороне Луны
Китайский луноход «Юйту-2» случайно обнаружил на обратной стороне Луны странное вещество.
Дни24 01:30
Общество
В сельских школах по всей России открылись цифровые «Точки роста»
В рамках нацпроекта "Образование" одновременно открылись 2049 центров цифрового, технического и естественно-научного развития детей "Точка роста".
Российская газета 08:20
Политика
Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.
Газета.Ru 08:28
Космос
Новый спутник сможет оценить, как Земля теряет свою прохладу
По словам ученых, измерение дальней инфракрасной части электромагнитного спектра из космоса позволит лучше понять энергетический баланс планеты.
ГЛАС.RU 07:33
Политика
Европейский суд отменил санкции против Януковича
Европейский суд решил снять санкции с бывшего президента Украины Виктора Януковича, пишет «МК».
Ореанда-Новости 06:55
Авто
На какой пробег рассчитаны современные двигатели, рассказали эксперты
МедиаПоток вчера в 10:59
Происшествия
Прокуратура попросила отменить приговор участнику «Нового величия»
Прокуратура попросила Московский городской суд отменить приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии по делу «Нового величия».
Lenta.ru 04:48
Транспорт
«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16
Гаджеты
Cooler Master MasterFan SF120M: тихий и производительный вентилятор с необычным дизайном
Скорость вращения вентилятора может регулироваться методом ШИМ в пределах от 650 до 2000 об / мин. Также на корпусе MasterFan SF120M имеется переключатель, позволяющий ограничить максимальную скорость вращения до 1200 или 1600 об / мин. Вентилятор Cooler Master MasterFan SF120M уже поступил в продажу в США по цене $30 (около 1900 рублей).
3DNews 07:02
Здоровье
В Воронежской области число заболевших ОРВИ за неделю выросло на треть
Количество жителей Воронежской области, заболевших ОРВИ, за неделю выросло на 33,2%. В период с 15 по 22 сентября к врачам обратились почти 5,6 тыс. человек (ранее – 4,2 тыс.), из которых 3,8 тыс. – дети.
Вести Воронеж 05:24
Авто
Volkswagen рассказал о новой Jetta для РФ
Новый седан Volkswagen Jetta построен на модульной платформе с MQB и будет доступен российским покупателям с линейкой моторов, состоящей из двух двигателей.
32CARS.ru 05:13
Гаджеты
Facebook купит стартап по управлению компьютером силой мысли
Что еще известно:Ранее вице-президент Facebook Эндрю Босуорт рассказал об одной из разработок CTRL-Labs.
Snob.ru 01:00
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России
По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.
Lenta.ru 04:04