Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что у него состоится продуктивная встреча с главой США Дональдом Трампом. Слова украинского лидера приводит 24 сентября его пресс-служба.

Зеленский рассчитывает на «мощную» встречу с Трампом

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