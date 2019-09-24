Политика
REGNUMЗеленский рассчитывает на «мощную» встречу с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что у него состоится продуктивная встреча с главой США Дональдом Трампом. Слова украинского лидера приводит 24 сентября его пресс-служба.
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Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
К наибольшему количеству жертв привела атака в Керчи, где год назад студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу.
РИА Новости 05:21
Происшествия
Подозреваемый в убийстве 18-летней саратовчанки признал вину
В Саратове подозреваемый в убийстве 18-летней девушки дал признательные показания. Об этом сегодня сообщила пресс-служба СУ СК.
Коммерсантъ Саратов вчера в 01:20
Музыка
«Первый канал» 6 октября запускает шоу для певцов-любителей
"Первый канал" 6 октября запустит новое музыкальное шоу "Щас спою", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дирекцию общественных связей канала.
Национальная служба новостей вчера в 14:50
Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Технологии
Испытания комплекса «Махаон-Практика» показали на видео
Профиль вчера в 08:07
Футбол
СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре
Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.
РБК 04:54
Футбол
По версии ФИФА Лионель Месси признан лучшим футболистом года
В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА.
В городе R 00:17
Здоровье
Прививку от гриппа сделали 45 тысяч человек
Более 45 тысяч жителей Владимирской области сделали прививку от гриппа. Всего же планируется вакцинировать порядка 630 тысяч человек.
Призыв (г. Владимир) 04:30
Политика
Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов
Прецедент с использованием сведений декларации об иностранных активах в уголовном деле против бизнесмена негативно повлияет в целом на процесс возврата капиталов в Россию, говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованном на его сайте.
Ведомости вчера в 11:21
Космос
Ракету-носитель «Союз-ФГ» освятили перед последним пуском в истории
Ракету-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» освятили перед запуском на космодрома Байконур.
Росбалт 04:54
Космос
Наблюдаются пульсации магнитного поля Марса
Исследователи космического пространства сообщили, что ровно в полночь по марсианскому времени на Красной планете начинает пульсировать магнитное поле.
Rusargument 21 сентября в 17:59
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости вчера в 07:25
Политика
В Челябинске выбрали нового председателя городской думы
Кирилл Ветхов стал председателем комиссии по городскому хозяйству и градостроительству.
Московский Комсомолец 05:29
Волейбол
Россия проиграла Словении и вылетела с чемпионата Европы по волейболу
Сборная России по волейболу потерпела поражение в четвертьфинальном матче чемпионата Европы среди мужских команд.
Нева Спорт вчера в 16:52
Происшествия
Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае
Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.
ТАСС 01:27
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Общество
Названы самые популярные алкогольные напитки в России
Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.
RT на русском вчера в 23:01
Гаджеты
Apple запускает сборку Mac Pro в техасском Остине
Американская технокорпорация Apple запустит производство сборку Mac Pro в Остине, штат Техас.
RuNews24.ru 02:25
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Здоровье
В Тюмени мальчика не берут в детский сад из-за отказа от Манту
В детском саду № 158 г. Тюмени разгорелся конфликт из-за отказа учреждения принять шестилетнего ребёнка после летних каникул.
Вестник 04:05
Общество
HeadHunter назвал самую дефицитную профессию в Татарстане
Профессия маляра на сегодняшний день является самой дефицитной в Татарстане.
БИЗНЕС Online 05:27
Политика
Законность приостановки работы парламента решит Верховный суд Британии
В британском Верховном суде 24 сентября вынесут решение о законности приостановки работы парламента.
РЕН ТВ вчера в 17:34
Армия и оружие
Украина опять закупила у чехов САУ «Гвоздика»
Новостной фронт 03:47
Экономика
Пермская гордума отменила ЕНВД без обсуждений
Председатель гордумы Юрий Уткин предложил проголосовать за отмену налога без обсуждений, так как «вопрос многократно обсуждался на разных площадках».
Новый компаньон 04:01
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Для торжественной церемонии герцогиня выбрала черное полупрозрачное платье.
Дни24 21 сентября в 08:49
Кино
В «Октябре» прошла премьера «Героя» Карена Оганесяна
Культуромания 03:14