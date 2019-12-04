Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на обмен заключенными с Россией по схеме «всех на всех» до конца года. Об этом он рассказал журналистам по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Зеленский рассчитывает на обмен «всех на всех» до конца года

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