Политика

КоммерсантъКоммерсантъЗеленский рассчитывает на обмен «всех на всех» до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на обмен заключенными с Россией по схеме «всех на всех» до конца года. Об этом он рассказал журналистам по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
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