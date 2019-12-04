Встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоится в Париже 9 декабря. 29 ноября парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о границах. 27 ноября Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса.

Зеленский намерен обсудить вопрос контроля границы с РФ в Донбассе

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Общество Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».

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