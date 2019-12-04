Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский намерен обсудить вопрос контроля границы с РФ в Донбассе

Встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоится в Париже 9 декабря. 29 ноября парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о границах. 27 ноября Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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