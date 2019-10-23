Политика
REGNUMЗеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате»
Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.
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Зеленский заявил, что Киев выполнил условия для встречи в «нормандском формате»
Комсомольская правда02:10
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