Политика

REGNUMREGNUMЗеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате»

Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.
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Зеленский заявил, что Киев выполнил условия для встречи в «нормандском формате»

Комсомольская правда02:10

Зеленский рассчитывает на скорую встречу «нормандской четвёрки»

RT на русском01:52

Зеленский и Штайнмайер подтвердили роль «нормандского формата» в урегулировании в Донбассе

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Зеленский заявил о выполнении Киевом «своей части» для нормандского формата

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Зеленский: Украина выполнила свою часть для начала работы «нормандской четверки»

Газета.Ru01:39

Зеленский рассчитывает на скорые переговоры в «нормандском формате»

Московский Комсомолец01:43

Зеленский: Украина рассчитывает на скорую встречу «нормандской четверки»

РИА Новости01:28
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Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Газета.Ru вчера в 17:29
Политика

Парламент Британии провалил сделку Джонсона и ЕС по Brexit

Правительство Великобритании передало на рассмотрение парламенту новый законопроект о Brexit, который основан на соглашении, которое Борис Джонсон согласовал на саммите ЕС.
Газета.Ru вчера в 16:32
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава взволновала поклонников обнажённой фотосессией

34-летняя Екатерина Варнава взволновала поклонников новыми откровенными фотографиями Участница шоу Comedy Women показала своё тело без одежды.
Газета Metro вчера в 12:07
Экономика

В резком росте доходов россиян усомнились

Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru вчера в 23:10
Происшествия

В Перми 11-летняя девочка погибла в бассейне

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после гибели во вторник 11-летней девочки в бассейне спорткомплекса "Олимпия" города Перми.
ТАСС вчера в 11:02
Общество

Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова

Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Происшествия

Пострадавшие в перестрелке под Ростовом остаются в реанимации

РИА Новости 01:46
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Происшествия

На руднике «Таймырский» погибли три человека

На руднике «Таймырский» на севере края обнаружены тела трех человек без признаков жизни.
Наш Красноярский край вчера в 09:21
Общество

Самозанятые смогут зарегистрироваться еще в 13 регионах России

В 2020 году зарегистрироваться в качестве самозанятых смогут жители 13 новых регионов, ранее не участвовавших в эксперименте.
Inc. Russia 01:58
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Экономика

Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru 21 октября в 18:55
Происшествия

Под Челябинском в частном доме погибли пять человек

В посёлке Роза Челябинской области пять человек насмерть отравились угарным газом.
REGNUM 02:05
Происшествия

Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского

Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
РБК вчера в 14:50
Происшествия

Житель Камчатки укусил за ухо инспектора ДПС

Инспектор ДПС ГИБДД стал оформлять административное правонарушение, посадил мужчину в служебную машину, но тот не прекратил дебоширить и укусил представителя закона за ухо.
Российская газета вчера в 23:37
Общество

Россия строит специальный космический корабль для туристов

RT на русском 00:57
Кино

Представлен трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый дублированный трейлер фантастического боевика «Бладшот», главную роль в котором исполнит голливудский актер Вин Дизель.
Профиль вчера в 01:54
Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Армия и оружие

Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма

Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 20:58
Шоу-бизнес

Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления

Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма 21 октября в 05:51
Единоборства

Соперником Волкова на турнире UFC в Москве может стать экс-футболист

Бывший игрок в американский в футбол, ныне боец смешанных единоборств (ММА) американец Грег Харди хочет провести бой с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве 9 ноября, сообщает MMA Junkie.
РИА Новости вчера в 18:50
Политика

Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ

REGNUM вчера в 15:46
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана завершились

News.ru вчера в 13:01
Общество

Закрыли плеер, на котором держались 80% пиратских ресурсов

Плеером Moonwalk пользовались для показа видео 80% российских пиратских ресурсов.
Первое Студенческое агентство вчера в 10:16
Экономика

В России выросло число долларовых миллиардеров

Уточняется, что одновременно выросло и число долларовых миллионеров — с 172 тыс. до 246 тыс. По оценкам аналитиков, 10% самых богатых россиян контролируют 83% всего личного благосостояния в стране.
RT на русском 21 октября в 07:44
Футбол

30 лет победе «Спартака» в чемпионате СССР – вспоминает Валерий Шмаров

Чемпионат 01:30
Технологии

«Лаборатория Касперского» поможет ловить дроны

Программа не будет вредить самим дронам, уверяют в «Лаборатории Касперского».
Ведомости 21 октября в 05:01
Политика

Екатерина Шульман исключена из Совета по правам человека

Московский Комсомолец 21 октября в 15:41
Шоу-бизнес

Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Франк-Вальтер Штайнмайер
Немецкий политик
Немецкий государственный деятель, политик, действующий Федеральный президент ФРГ с 19 марта 2017 года. В прошлом - министр иностранных дел Германии, вице-канцлер Германии, член Социал-демократической партии Германии с 1975 года.
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