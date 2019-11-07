Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что к президентству невозможно привыкнуть, это очень сложная профессия, которая забирает все силы, при этом он предположил, что пока что обычные украинцы рады его видеть.

Зеленский рассказал, как превращается из «человека в организм»

Общество Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.

Экономика Мировой долг достиг рекордных $188 трлн Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

Транспорт Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.

Гаджеты Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

Политика Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком Украинский президент Владимир Зеленский честно сказал, что владеет украинским языком не в совершенстве.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова показала поклонникам свой новый образ Известная балерина, устав после спектакля в Красногорске, решила порадовать себя и поклонников в Instagram новым образом.

Общество Украина готовится к поставкам газа из Молдавии и Румынии По данным компании, станция может обеспечить поставку около 4 млн кубометров газа в реверсном режиме со стороны Румынии и Молдавии к Украине.

Авто Toyota представила новый кроссовер Raize за миллион рублей Японский автопроизводитель Toyota представил новый компактный кроссовер Toyota Raize.

Политика В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по проблемам разоружения проголосовал против предложения России о возможности отмены сессии Комиссии по разоружению 2020 года в случае, если визовые проблемы российских дипломатов не будут урегулированы.

Наука Ученые назвали факторы, предсказывающие личный успех Американские ученые установили и назвали три основных фактора, которые предсказывают личный успех, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Армия и оружие В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.

Игры Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.

Политика Героя сюжета украинского канала арестовали по доносу журналиста В Луганской области житель города Рубежное неаккуратно рассказал журналисту телеканала ICTV все, что думает о ситуации в современной Украине.

Политика Макрон назвал сценарии развития России У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.

Культура Отец Децла высказался по поводу документального фильма о своём сыне Отец Децла Александр Толмацкий оценил недавно вышедший документальный фильм о сыне.

Происшествия Главный юрист Нацбанка Украины задержан в Киеве за взятку Как сообщил представитель пресс-службы прокуратуры Киева, сотрудники правоохранительных органов Украины задержали при получении крупной взятки главного юрисконсульта Национального банка Украины.

Футбол Сергей Семак: «Кокорин мог бы играть уже сейчас» Публикация от Семак Сергей (@ sergey_bogdanovich_semak) 18 Авг 2019 в 4:35 PDT Стадион "Зенита" дисквалифицирован условно, Семак — реально Судьи, Дзюба, Денисов — "Зенит" любят не все — некоторые считают, что клубу позволено больше, чем остальным.

Футбол Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.

Политика Украинцы попытались сорвать выступление замглавреда RT в Страсбурге Украинская делегация попыталась помешать выступлению заместителя главного редактора RT Анны Белкиной на Всемирном форуме за демократию в Страсбурге.

Происшествия Двенадцать человек пострадали в ДТП на Ставрополье В результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика под Ставрополем госпитализированы двенадцать человек.