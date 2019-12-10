Политика

РЕН ТВРЕН ТВЗеленский рассказал, когда состоится обмен пленными в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обмен пленными в Донбассе состоится до конца года.
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Зеленский рассказал об обмене пленными

РИА Новости19:32

Газ, Донбасс и «всех на всех». Итоги саммита «нормандской четверки»

Телеканал 360°19:45

Лидеры «четверки» условились об обмене пленными по схеме «всех на всех»

РБК18:23

Зеленский: обмен пленными в Донбассе запланирован на 24 декабря

ТАСС18:17

Зеленский назвал дату обмена «всех на всех»

Известия18:50

Зеленский заявил о возможности обмена «всех на всех» 24 декабря

Коммерсантъ20:18

СМИ: Путин и Зеленский договорились об обмене пленными в формате «всех на всех». Разведение сил в Донбассе остается под вопросом

Фонтанка.Ру16:59
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Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ 19:55
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Ведомости 18:54
Общество

Родители в Москве на пять лет оставили дочь в клинике. Они считают, что та больна

URA.Ru 22:24
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Политика

Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Париже, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:52
Гаджеты

У миллионов пользователей с 2020 года перестанет работать WhatsApp

В 2020 году популярный мобильный мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, прекратит работать на миллионах мобильных устройств по всему миру.
РБК 22:13
Политика

«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе

По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Московский Комсомолец 15:48
Экономика

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 09:30
Армия и оружие

Мьянма выведет в Андаманское море субмарину российского производства

Мьянма начинает патрулирование Андаманского моря приобретенной в Индии дизельной подводной лодкой российского производства, и военно-морским силам Таиланда придется отслеживать ее передвижение, сообщает в понедельник Третий национальный телеканал Таиланда со ссылкой на командование таиландских ВМС.
РИА Новости 03:27
Политика

Конгрессмены днем назовут обвинения против Трампа

Конгрессмены во вторник в 9.00 по местному времени (17.00 мск) назовут обвинения против президента США Дональда Трампа, пишет газета Washington Post со ссылкой на главу комитета по международным делам палаты представителей США Элиота Энгела.
РИА Новости 21:44
Политика

Конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд

Конгресс утвердил бюджет в размере $738 млрд.
Газета.Ru 22:13
Политика

Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
РИА Новости 12:54
Политика

Макрон рассердился на российских журналистов

Президенту Франции Эммануэлю Макрону не понравилось поведение российских журналистов во время общения с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Взгляд.ру 23:04
Происшествия

Самолет ВВС Чили с 38 людьми пропал с радаров по пути в Антарктиду

Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны.
Известия 23:07
Футбол

Геннадий Орлов: «Дзюба находит в себе резервы, насилует себя»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу оскорблений болельщиков в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Спорт-Экспресс 13:41
Шоу-бизнес

Дочь Эльдара Рязанова прошлась по внешности Аллы Пугачевой

Прошлась Ольга Рязанова и по внешним данным Аллы Борисовны.
Bimru.ru 03:04
Политика

Зеленский оценил переговоры с Путиным в Париже

В рамках саммита Зеленский и Путин провели переговоры и договорились об обмене заключенными до конца года в формате «всех на всех» и «разблокировали» газовый вопрос.
РБК 23:07
Спорт

WADA отстранило Россию от участия в соревнованиях на четыре года

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
News.ru 05:46
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление по поводу своего магазина

В сентябре прошло торжественное открытие, магазин занимался как одеждой, так и аксессуарами, но прошло всего три месяца и что-то явно пошло не по плану, раз уж Анна решила отречься от перспективного бизнес-проекта.
Телепрограмма вчера в 10:53
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Общество

Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 миллиарда

Россия требует от Украины по делу о долге порядка 4,5 миллиарда долларов, заявили в Минфине.
РИА Новости 10:54
Общество

Волгоградцы узнали, что запрещено делать в Романов день 10 декабря

Икона «Знамение» Пресвятой Богородицы защищает от видимых и невидимых врагов, помогает отыскать вещи и наладить отношения в семье.
МТВ онлайн 22:17
Общество

В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
РБК 10:10
Шоу-бизнес

Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна

Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Gazeta.SPb 19:32
Наука

Ученые исследовали разнообразие видов двух «голубых» озер

Ученые из Тюменского государственного университета исследовали разнообразие видов, численность и биомассу зоопланктона двух «голубых» озер.
Naked Science 08:22
Авто

General Motors окончательно уходит из России

Эксперт Северо-Запад 08:31
Музыка

Фадеев показал новую группу в стиле K-pop после перезапуска лейбла

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев показал первых артистов после перезапуска лейбла, и продемонстрировал в соцсети новый проект с их участием.
VSE42.RU 07 декабря в 02:00
Авто

В Чехове на бензин для машин администрации потратят 5 миллионов рублей

Чехов Вид 13:32
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве

Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного.
Пятый канал 03:30
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Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи

Аргументы и Факты 18:17
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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