Политика
РЕН ТВЗеленский рассказал, когда состоится обмен пленными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обмен пленными в Донбассе состоится до конца года.
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Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Общество
Родители в Москве на пять лет оставили дочь в клинике. Они считают, что та больна
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Политика
Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Париже, передает РИА "Новости".
Гаджеты
У миллионов пользователей с 2020 года перестанет работать WhatsApp
В 2020 году популярный мобильный мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, прекратит работать на миллионах мобильных устройств по всему миру.
Политика
«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе
По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Экономика
На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Армия и оружие
Мьянма выведет в Андаманское море субмарину российского производства
Мьянма начинает патрулирование Андаманского моря приобретенной в Индии дизельной подводной лодкой российского производства, и военно-морским силам Таиланда придется отслеживать ее передвижение, сообщает в понедельник Третий национальный телеканал Таиланда со ссылкой на командование таиландских ВМС.
Политика
Конгрессмены днем назовут обвинения против Трампа
Конгрессмены во вторник в 9.00 по местному времени (17.00 мск) назовут обвинения против президента США Дональда Трампа, пишет газета Washington Post со ссылкой на главу комитета по международным делам палаты представителей США Элиота Энгела.
Политика
Конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд
Конгресс утвердил бюджет в размере $738 млрд.
Политика
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
Политика
Макрон рассердился на российских журналистов
Президенту Франции Эммануэлю Макрону не понравилось поведение российских журналистов во время общения с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Происшествия
Самолет ВВС Чили с 38 людьми пропал с радаров по пути в Антарктиду
Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны.
Футбол
Геннадий Орлов: «Дзюба находит в себе резервы, насилует себя»
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу оскорблений болельщиков в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Шоу-бизнес
Дочь Эльдара Рязанова прошлась по внешности Аллы Пугачевой
Прошлась Ольга Рязанова и по внешним данным Аллы Борисовны.
Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным в Париже
В рамках саммита Зеленский и Путин провели переговоры и договорились об обмене заключенными до конца года в формате «всех на всех» и «разблокировали» газовый вопрос.
Спорт
WADA отстранило Россию от участия в соревнованиях на четыре года
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление по поводу своего магазина
В сентябре прошло торжественное открытие, магазин занимался как одеждой, так и аксессуарами, но прошло всего три месяца и что-то явно пошло не по плану, раз уж Анна решила отречься от перспективного бизнес-проекта.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 миллиарда
Россия требует от Украины по делу о долге порядка 4,5 миллиарда долларов, заявили в Минфине.
Общество
Волгоградцы узнали, что запрещено делать в Романов день 10 декабря
Икона «Знамение» Пресвятой Богородицы защищает от видимых и невидимых врагов, помогает отыскать вещи и наладить отношения в семье.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна
Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Наука
Ученые исследовали разнообразие видов двух «голубых» озер
Ученые из Тюменского государственного университета исследовали разнообразие видов, численность и биомассу зоопланктона двух «голубых» озер.
Авто
General Motors окончательно уходит из России
Музыка
Фадеев показал новую группу в стиле K-pop после перезапуска лейбла
Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев показал первых артистов после перезапуска лейбла, и продемонстрировал в соцсети новый проект с их участием.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве
Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного.
Политика