Политика

РЕН ТВРЕН ТВЗеленский рассказал, когда состоится обмен пленными в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обмен пленными в Донбассе состоится до конца года.
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Зеленский рассказал, как будет происходить обмен пленными

Life.ru19:52

Зеленский сообщил возможном возвращении на Украину 72 заключенных

РБК20:39

В рамках обмена пленными в Донбассе домой до конца года могут вернуться около 300 человек

Эхо Москвы20:29

Обмен пленными между Россией и Украиной начнется ровно через 2 недели

Russia News20:12

Зеленский назвал дату обмена «всех на всех»

Пятый канал21:04

Зеленский рассказал об обмене пленными

РИА Новости19:32

Зеленский рассказал, когда состоится обмен пленными в Донбассе

РЕН ТВ17:55
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Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

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«Ростов» разгромил «Спартак» в Москве

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Путин и Зеленский обсудили транзит газа через Украину

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский заявили на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже, что затронули во время двухсторонней встречи тему продолжения транзита российского газа через Украину.
Коммерсантъ 19:00
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В Австралии создали материал, способный заменить кожу и мускулы

Австралийские ученые разработали особый материал, который имитирует биологические ткани и способен самовосстанавливаться после повреждений.
МИР 24 04:24
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Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck

Американский бизнесмен Илон Маск сбил столбик ограждения на своем новом пикапе Cybertruck во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса Малибу.
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Бакайоко забыл свой игровой номер и хотел уйти на замену

Главный тренер монегасков Леонарду Жардим ближе к завершению встречи решил заменить Кейта Бальде.
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» назвал принципы, на которых строится его политика, передает корреспондент РБК.
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В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
ТК Звезда вчера в 20:11
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Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
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Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ 19:55
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Фадеев показал новую группу в стиле K-pop после перезапуска лейбла

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев показал первых артистов после перезапуска лейбла, и продемонстрировал в соцсети новый проект с их участием.
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Первым о создании суперприложения среди российских банков заявил «Тинькофф».
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Политика

Зеленский назвал пункт о границе самым проигрышным из всех пунктов «Минска»

Пункт минских соглашений о контроле на границе в Донбассе является самым проигрышным для Украины.
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Происшествия

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Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
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В Брянской области возбудили дело в связи со смертью заключенного

В Брянской области возбуждено уголовное дело из-за смерти заключенного одной из исправительных колоний.
РБК 20:07
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA по России

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Лоскутов продал табличку «Костина и Аскер-Заде» за 1,5 млн рублей

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Участника акции 27 июля Малышевского приговорили к трём годам колонии

RT на русском 12:00
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В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
РБК 10:10
Политика

Владимир Путин прокомментировал встречу с Зеленским

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Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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