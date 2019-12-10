Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обмен пленными в Донбассе состоится до конца года.

Зеленский рассказал, когда состоится обмен пленными в Донбассе

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