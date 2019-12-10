Политика

РЕН ТВРЕН ТВЗеленский рассказал, когда состоится обмен пленными в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обмен пленными в Донбассе состоится до конца года.
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Подробнее о событии

Украинский лидер заявил, что до конца года домой могут вернуться 72 человека

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СМИ сообщили о договоренности на «нормандском саммите» об обмене пленными

Коммерсантъ16:58

Зеленский: обмен пленными в Донбассе запланирован на 24 декабря

ТАСС18:17

Зеленский назвал обмен пленными причиной поездки в Париж

Газета.Ru18:17

Путин: Мы договорились об обмене «всех на всех»

Телеканал 360°18:06

Лидеры «четверки» условились об обмене пленными по схеме «всех на всех»

РБК18:23

На «нормандской встрече» договорились об обмене пленными по формуле «всех на всех»

Lenta.ru16:58
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Суд приговорил участника акции 27 июля Малышевского к 3 годам колонии

Известия 12:07
Политика

Саммит в «нормандском формате» прервали из-за Путина и Зеленского

Московский Комсомолец 14:39
Гаджеты

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«Если WhatsApp в настоящее время активен на вашем устройстве iOS 8, вы сможете использовать его до 1 февраля 2020 года», — предупредили в компании.
Известия 12:52
Общество

Ищущим работу россиянам старше 50 лет предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, предусматривающий стипендии для людей 50 лет и старше, если они собираются учиться для поиска работы.
Москва 24 07 декабря в 15:58
Политика

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Политика

Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

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РИА Новости 06:15
Общество

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
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Единоборства

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Александр Поветкин в Саудовской Аравии провел бой с Майклом Хантером за право претендовать на пояс чемпиона мира.
LiveResult.Ru 07 декабря в 17:00
Спорт

Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Коммерсантъ 18:19
Экономика

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
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Религия

В Великом Новгороде реконструируют битву новгородцев с суздальцами

Театрализованное действие под открытым небом состоится в рамках программы праздничных мероприятий праздника в честь иконы Знамения Божией Матери, которые пройдут в Великом Новгороде с 1 по 11 декабря 2019 г.
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Политика

Зеленский оценил переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
РИА Новости 20:00
Экономика

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
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Происшествия

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По факту смерти заключенного в ИК-6 в Брянской области возбудили дело

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Назван доход оборонных компаний от продажи оружия в 2018 году

В 2018 году оборонные компании заработали на продаже оружия $420 млрд, что на 4,6% больше по сравнению с предыдущим годом.
Газета.Ru 14:12
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Банк «Тинькофф» обновил приложение: в нем появится окно «Сервисы», в котором представлены все и финансовые, и потребительские услуги, рассказал представитель банка.
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Правоохранительные органы во Владивостоке выявили мошенническую схему и систему откатов чиновников городской администрации, сумма ущерба превысила 17 млн рублей, об этом ТАСС сообщил источник.
ТАСС 09:08
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Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ 19:55
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Новейший американский авианосец типа "Джеральд Форд" (Gerald Ford) - "Джон Кеннеди" (John F. Kennedy, бортовой номер - CVN 79) - официально спущен на воду.
ТАСС 07 декабря в 17:18
Политика

Лидеры нормандской четверки приняли коммюнике по итогам переговоров

Лидеры стран-участников нормандского саммита приняли коммюнике по итогам переговоров в Елисейском дворце.
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране.
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«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе

По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
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Фильм «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» о зимних приключениях полицейских элитного района Москвы обещает быть такой же искрометной по части и юмора и душевной комедией, как и первая часть.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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