Политика
ПолитРоссияЗеленский рассказал о датах проведения встречи в «нормандском формате»
Зеленский отметил, что точная дата будет названа после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон согласуют ее с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Украины, о датах проведения саммита в «нормандском формате» он говорил 9 октября с Меркель.
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Футбол
Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино и досрочно вышла на Евро-2020
Команда Роберто Мартинеса досрочно оформила выход на чемпионат Европы. Календарь матчей отбора Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
Чемпионат 16:40
Наука
Последние мамонты на острове Врангеля вымерли из-за изоляции
Ученые установили причины вымирания обитавших на острове Врангеля мамонтов.
МедиаПоток вчера в 10:29
Происшествия
Под Калугой в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека
В Калужской области столкнулись грузовик и микроавтобус, четыре человека погибли. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
РБК 14:09
Политика
МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе
По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Московский Комсомолец 16:35
Политика
Названа длительность пресс-марафона Зеленского
Газета.Ru 10:20
Футбол
В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки
Национальная служба новостей 08:42
Армия и оружие
За неделю у границ России вели разведку 29 летательных аппаратов
Двадцать девять летательных аппаратов вели разведывательную деятельность у российских границ за прошедшую неделю.
Национальная служба новостей 17:34
Баскетбол
ЦСКА дома победил «Баварию» в Евролиге
«Бавария» в каждой из четвертей проигрывала по 3-4 очка, что в итоге и определило итоговый успех ЦСКА.
Prognozist 14:53
Культура
Дмитрий Глуховский поведал о работе над экранизацией «Метро 2033»
Российский писатель Дмитрий Глуховский выступил на фестивале Comic Con Russia 2019 и рассказал о работе над экранизацией своего романа «Метро 2033».
Петербургский дневник 08 октября в 04:26
Гаджеты
Создана операционная система для условий постапокалипсиса Collapse OS
Вирджил Дупрас разработал операционную систему для условий постапокалипсиса.
OAnews 12:38
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru 13:59
Происшествия
СМИ сообщили о смерти пропавшей в Саратове девочки
Тело пропавшей почти двое суток назад 9-летней девочки нашли в Саратове. Об этом сообщает "Взгляд-инфо".
Газета.Ru 17:48
Футбол
Станислав Черчесов: «Хотелось бы, чтобы с Кипром Дзюба был на поле»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0) рассказал, сыграет ли с Кипром Артем Дзюба.
Спорт-Экспресс 17:34
Театры
Подмосковный театр первым вышел на сахалинскую улицу
Одна из немногих в России уличных трупп, дважды лауреаты национальной премии "Театр масс", представила "Легенду о русалке" — произведение по мотивам поэмы Александра Пушкина "Русалка" и драмы Леси Украинки "Лесная песня".
Сахалин.Инфо 17:44
Армия и оружие
Глава МИД Турции объяснил причины военной операции в Сирии
Анкара объяснила причины начала военной операции "Источник мира" на севере Сирии.
Российская газета 16:21
Футбол
Женщины в Иране впервые за 40 лет посетили футбольный матч
Женщинам в Иране впервые за последние 40 лет разрешили посетить футбольную игру.
Чемпионат 12:33
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Футбол
Дзюба заключил рекламный контракт с «Газпромбанком»
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба заключил рекламное соглашение с «Газмпромбанком».
Нева Спорт 09:14
Футбол
Стив Кларк: «Понятно, когда два раза проигрываешь по 0:4, ничего приятного тут нет»
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк после поражения в отборе Евро-2020 от команды России (0:4) рассказал о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться на этой должности.
Спорт-Экспресс 17:45
Политика
Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому
Ранее Зеленский заявил, что ему не о чем общаться с представителями российской прессы, так как они имеют иную позицию по Украине, и назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
РБК 17:41
Киберспорт
В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal
Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.
CyberSport.ru 15:34
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM 04:20