Политика
ПолитРоссияЗеленский рассказал о датах проведения встречи в «нормандском формате»
Зеленский отметил, что точная дата будет названа после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон согласуют ее с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Украины, о датах проведения саммита в «нормандском формате» он говорил 9 октября с Меркель.
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Общество
Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
Армия и оружие
В Киеве сообщили о 17 обстрелах позиций ВСУ в Донбассе за сутки
Ополчение самопровозглашенных республик Донбасса во вторник, 8 октября, 17 раз обстреляло позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), нарушив таким образом режим прекращения огня, сообщил пресс-центр украинской операции Объединенных сил (ООС).
Футбол
Сборная России разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020
Сборная России по футболу разгромила команду Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Технологии
Россияне смогут оформить банковские карты через мессенджер
Как передает «Коммерсантъ», МТС вместе с платформой LikeBank планируют расширить число своих клиентов благодаря новому проекту, который позволит оформить дебетовую карту через мессенджер.
Политика
Названа длительность пресс-марафона Зеленского
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Происшествия
Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие Вечный огонь в Приморье
Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие землей Вечный огонь у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в Уссурийске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Политика
Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
Космос
Школьник из Чувашии открыл новый остров в Арктике
Девятиклассник разглядел его на снимках, сделанных из космоса Девятиклассник Шоршелской школы Павел Михайлов вместе с другими ребятами из команды открыл новый остров в Арктике, образовавшийся в результате таяния ледника.
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Гаджеты
«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»
Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Здоровье
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Наука
Современная криптография: заботы спецслужб и инструменты для бизнеса
Долгое время криптография была прерогативой политиков, дипломатов и военных.
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Политика
Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход участка России
Канал позволит польским судам идти в обход участка, который контролируется Россией.
Фигурное катание
Мишин рассказал, чем Туктамышева лучше других фигуристок
Тренер Алексей Мишин рассказал, чем Елизавета Туктамышева лучше других фигуристок.
Политика
Зеленский допустил выход Украины из минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план.
Экономика
Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций
Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Политика
МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе
По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Общество
Признаки, сигнализирующие о развитии онкологии, назвал врач
Выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач назвал необычные симптомы, которые говорят о наличии онкологии еще за долго до того, как появятся первые симптомы.
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
Футбол
В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Политика
Трамп озвучил условия для сотрудничества с демократами по импичменту
Ранее пресс-секретарь главы государства Стефани Гришэм заявила, что представители Белого дома не будут участвовать в расследовании по импичменту действующего президента США, поскольку считают эту процедуру незаконной.
Шоу-бизнес