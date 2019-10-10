Зеленский отметил, что точная дата будет названа после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон согласуют ее с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Украины, о датах проведения саммита в «нормандском формате» он говорил 9 октября с Меркель.

Зеленский рассказал о датах проведения встречи в «нормандском формате»

Технологии Россияне смогут оформить банковские карты через мессенджер Как передает «Коммерсантъ», МТС вместе с платформой LikeBank планируют расширить число своих клиентов благодаря новому проекту, который позволит оформить дебетовую карту через мессенджер.

Происшествия Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие Вечный огонь в Приморье Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие землей Вечный огонь у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в Уссурийске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

Космос Школьник из Чувашии открыл новый остров в Арктике Девятиклассник разглядел его на снимках, сделанных из космоса Девятиклассник Шоршелской школы Павел Михайлов вместе с другими ребятами из команды открыл новый остров в Арктике, образовавшийся в результате таяния ледника.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Политика Зеленский допустил выход Украины из минских соглашений Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план.

Экономика Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Политика МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Общество Признаки, сигнализирующие о развитии онкологии, назвал врач Выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач назвал необычные симптомы, которые говорят о наличии онкологии еще за долго до того, как появятся первые симптомы.