Политика
ПолитРоссияЗеленский рассказал о датах проведения встречи в «нормандском формате»
Зеленский отметил, что точная дата будет названа после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон согласуют ее с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Украины, о датах проведения саммита в «нормандском формате» он говорил 9 октября с Меркель.
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Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
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Владимиру Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку
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Электрохимия на службе у фотоники: как углеродные нанотрубоки управляют лазерными импульсами
Результаты опубликованы в престижном международном журнале Nano Letters.
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Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Армия и оружие
Более 15 кораблей Северного флота вышли в Баренцево море
В учениях задействованы более 15 кораблей Северного флота ВМФ России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.
Кино
Первый трейлер мультфильма «Вперед» от Pixar появился в Сети
Первый трейлер анимационного фильма от студии Pixar «Вперед» о приключении двух эльфов был опубликован в Сети 10 октября.
Здоровье
Назван продукт для снижения риска заболеваний сердца
Речь идет о водорослях, например, ламинарии, регулярное употребление которых позволит снизить риск возникновения этого недуга.
Космос
На МКС напечатали кишечную палочку
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Посетители Pornhub стали массово искать видео с Джокером
Политика
Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них разная позиция по Украине, а журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву он считает "очень опасной".
Футбол
Дмитрий Медведев поздравил сборную России с победой над Шотландией
Председатель Правительства Российской Федерации и бывший президент страны Дмитрий Медведев поздравил национальную команду с победой в матче отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией.
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Футбол
Сборная Казахстана дома уступила Кипру в матче отбора Евро-2020
Добавим, что в следующем туре Казахстан на своем поле сыграет против сборной Бельгии, а Кипр дома сыграет с командой России.
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
Здоровье
Заксобрание Карелии направило дополнительно 233 млн рублей на здравоохранение региона
Дополнительные 233 млн рублей получат учреждения здравоохранения Карелии после внесения поправок в республиканский бюджет на 2019 и плановые 2020 и 2021 года, такое решение принято в четверг на заседании Законодательного собрания региона.
Политика
Якутский шаман снова идет на Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
Политика
Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ
Согласно документу, глава государства освободил от должности советника президента России Сергея Глазьева.
Кино
Юэн Макгрегор назвал кинокомикс «Хищные птицы» «феминистским»
Юэн Макгрегор назвал «феминистским» предстоящий кинокомикс студии DC «Хищные птицы». Об этом 10 октября сообщил портал We Got This Covered.
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов выдал дочь замуж за своего ровесника
Оказалось, что новоиспечённый муж 22-летней девушки – ровесник Кирилла.
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Шоу-бизнес
Умерла вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева
Советская и российская актриса, вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась в возрасте 95 лет.
Технологии
Россияне смогут оформить банковские карты через мессенджер
Как передает «Коммерсантъ», МТС вместе с платформой LikeBank планируют расширить число своих клиентов благодаря новому проекту, который позволит оформить дебетовую карту через мессенджер.
Политика
Парламент Нидерландов просит изучить роль Украины в крушении MH17
Финансы
Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России
На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки.