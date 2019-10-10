Политика

ПолитРоссияПолитРоссияЗеленский рассказал о датах проведения встречи в «нормандском формате»

Зеленский отметил, что точная дата будет названа после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон согласуют ее с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Украины, о датах проведения саммита в «нормандском формате» он говорил 9 октября с Меркель.
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