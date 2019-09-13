Ранее Зеленский поручил депутатам Рады начать активно работать над решением этого вопроса. Украина будет бороться за "возвращение" Крыма "не только словами", пообещал президент страны Владимир Зеленский, выступая на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве.

Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма

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