Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма.

Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма

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