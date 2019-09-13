Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма.

Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма

Политика Зеленский призвал Запад сохранить санкции против России Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад сохранить санкции в отношении России.

Общество Налоговая опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова Информация о блокировке счетов певца Филиппа Киркорова не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).

Шоу-бизнес Собчак показала фото со свидетелями на свадьбе Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым.

Политика Bild назвал «проклятием» советское наследие в Германии Немецкий таблоид Bild пожаловался на развалины и обломки, оставшиеся от советских войск после их вывода из Германии.

Политика Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.

Политика Путин выпил стопку в Дагестане, как и обещал 20 лет назад Владимир Путин выпил стопку, как обещал во время своей поездки в Дагестан 20 лет назад.

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк начался отек мозга Отек мозга начался на фоне серьезного онкологического заболевания – рака головного мозга.

Гаджеты В России снизились цены на старые модели iPhone Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.

Футбол Лапорт выбыл до января-февраля 2020 года Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал сроки восстановления защитника команды Эмерика Лапорта.

Экономика «Яндекс» и ВТБ запустят сервис для неопытных инвесторов «Яндекс» запускает финтех-сервис «Яндекс.Инвестиции» в партнерстве с ВТБ, рассказали The Bell два собеседника на финансовом рынке.

Кино Актер Джеки Чан отменил визит в Россию Актер Джеки Чан отменил свой визит в РФ на ожидаемую премьеру совместного кинофильма «Тайна печати дракона», снятого совместными усилиями партнеров из России и КНР.

Армия и оружие На Украине объяснили невозможность объявить войну России Украина не может объявить войну России, поскольку та владеет ядерным оружием.

Политика Трамп разблокировал средства на военную помощь Украине Администрация президент США Дональда Трампа разблокировала $250 млн, которые планируется направить на военную помощь для Украины, сообщает Reuters со ссылкой на членов комитета Сената США по ассигнованиям.

Общество Навальный улетел из России после обысков его штабов После проведения обысков в штабах Алексея Навального, связанных с делом об отмывании денег, оппозиционер выехал из России.

Политика Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому» Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.

Политика Мир устал от угроз и шантажа Кстати, Минск последовательно голосует в ООН против откровенно провокационных резолюций "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" и "Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии".

Политика В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.

Происшествия СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Общество Регистрацию «Фризиума» в России ускорят Производитель «Фризиума» подаст заявление на регистрацию препарата в России в течение месяца, а процедура его регистрации будет ускорена.

Происшествия В Грузии убили гражданина России Гражданина России убили в Грузии в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.

Кино Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.

Политика Эрдоган назвал главную тему саммита России, Турции и Ирана Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.