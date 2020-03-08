Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский назвал переговоры с Путиным сложными

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в интервью The Guardian. Переговоры с Россией шли "жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями", отметил Зеленский.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Зеленский назвал переговоры с Путиным «жесткими и сложными»

РБК06:51

Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными

Газета.Ru05:45

Зеленский оценил сложность личных переговоров с Путиным

Lenta.ru06:03

Зеленский рассказал о переговорах с Путиным: «масла вообще нет»

Московский Комсомолец05:54

Зеленский: переговоры с Путиным идут очень сложно

Коммерсантъ06:20

Владимир Зеленский заявил о «жёстких и тяжёлых переговорах» с Владимиром Путиным

Говорит Москва05:12

Зеленский рассказал о переговорах с Путиным

РИА Новости04:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:56, Ашберн
Происшествия

В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля

РБК 00:24
Игры

Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно

Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
МонаВиста вчера в 14:50
Общество

Пассажиров лайнера Diamond Princess выписали в Казани после карантина

РИА Новости 04:44
Общество

Погода в Москве 8 марта обновила рекорд тепла

РБК 04:22
Происшествия

Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге

BFM.ru 05:25
Наука

Предложено новое соединение для хранения информации

Разработка поможет развитию устройств для сверхплотного хранения и сверхбыстрой обработки информации.
Индикатор вчера в 05:14
Футбол

«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины в последнем туре

Евро-футбол.ру 02:06
Политика

В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
YA62.ru 06 марта в 10:14
Культура

Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto

Иван Ургант снялся в клипе вместе с екатеринбургским рэпером Niletto.
Уральский меридиан вчера в 02:42
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк: «Нашими общими молитвами мама поправится»

Сегодня дочь звезды, Анна, рассказала о том, как их семье сейчас трудно.
StarHit.ru вчера в 10:30
Политика

Путин подписал указ о полномочиях зампредседателя Совбеза России

РИА Указ о полномочиях заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева подписал президент РФ Владимир Путин.
РЕН ТВ 06:48
Общество

Очереди в Эрмитаж растянулись 8 Марта через всю Дворцовую площадь

Две очереди в два входа стоят через всю Дворцовую площадь. Чтобы попасть в Эрмитаж нужно отстоять примерно 1-1,5 часа.
ТАСС 06:30
Здоровье

Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал ответы на ряд популярных вопросов, связанных с новым коронавирусом .
РИА Новости 06:05
Здоровье

Оперативный штаб сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в Москве

В Москве у заболевших коронавирусом наблюдаются легкие симптомы заболевания. Только один из пациентов находится в состоянии средней тяжести.
Известия 06 марта в 10:20
Общество

Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы

По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
Ведомости 05 марта в 19:34
Кино

Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Piter.tv вчера в 14:30
Общество

Конгресс обвинил Boeing и авиауправление США в крушении 737 MAX

Законодатели из комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса пришли к выводу, что в катастрофах самолетов 737 MAX виновны авиауправление США и компания Boeing, сообщает ТАСС.
Народные новости вчера в 00:10
Политика

Додон прервал визит в Россию из-за выявления коронавируса в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочий визит в Россию в связи с выявлением коронавируса нового типа в республике.
ТАСС 05:18
Политика

В Великобритании проверят, за чей счет Джонсон отдохнул на Карибах

Han Yan / Globallookpress Комиссия по стандартам британского парламента проведет предварительное расследование по факту новогоднего отдыха премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на "острове миллионеров" в Карибском море.
РЕН ТВ вчера в 18:22
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК 04:05
Общество

Ограничения на въезд и выезд ввели на севере Италии из-за коронавируса

На севере Италии ввели ограничения на въезд и выезд в ряде провинций.
Москва 24 01:55
Киберспорт

В Steam и Epic Games Store открылись предзаказы State of Decay 2

В магазинах Steam и Epic Games Store появилась возможность оформить предварительный заказ зомби-экшена от третьего лица State of Decay 2. На обеих площадках игра стоит ₽599, а релиз запланирован на 13 марта.
CyberSport.ru вчера в 07:30
Общество

Минприроды предложило отменить сборы с населения за раздельный мусор

В прежнем варианте концепции раздельный сбор предполагал снижение тарифов не менее чем на 50% от тарифов на вывоз смешанных отходов; Минприроды разрешило бизнесу самостоятельно утилизировать товары и упаковку вместо уплаты сбора, если у компаний есть собственные мощности на эти цели.
РБК 03:00
Биатлон

Губерниев обвинил Тихонова в проблемах биатлонистов с допингом

Журналист Дмитрий Губерниев обвинил четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова в том, что из-за него у российских биатлонистов начались допинговые проблемы.
Газета.Ru 06:38
Общество

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
ТАСС 05:13
Футбол

В ФК «Сочи» вернулся бывший тренер Точилин

Бывший главный тренер футбольного клуба «Сочи» Александр Точилин снова вернулся в команду. Об этом он рассказал порталу «Спорт Экспресс».
СочиСтрим 05:57
Финансы

Ливан объявил дефолт по евробондам

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.
Коммерсантъ вчера в 15:50
Армия и оружие

В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
RT на русском вчера в 14:17
Здоровье

Коронавирус в Великобритании может заразить до 80% жителей

При худшем сценарии коронавирус в Великобритании может заразить до 80% людей, находящихся на территории страны.
Что происходит 04:39
Армия и оружие

Сирийская армия конфисковала у боевиков в Идлибе оружие из США и Турции

Сирийская арабская армия (САА) в ходе военных операций против террористов в Идлибе конфисковала большое количество оружия и боеприпасов, принадлежащих боевикам.
ПолитРоссия 05:47
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное