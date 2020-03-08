Политика
Газета.RuЗеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в интервью The Guardian. Переговоры с Россией шли "жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями", отметил Зеленский.
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Игры
Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно
Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
Наука
Предложено новое соединение для хранения информации
Разработка поможет развитию устройств для сверхплотного хранения и сверхбыстрой обработки информации.
Футбол
«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины в последнем туре
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Культура
Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto
Иван Ургант снялся в клипе вместе с екатеринбургским рэпером Niletto.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк: «Нашими общими молитвами мама поправится»
Сегодня дочь звезды, Анна, рассказала о том, как их семье сейчас трудно.
Политика
Путин подписал указ о полномочиях зампредседателя Совбеза России
РИА Указ о полномочиях заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева подписал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Очереди в Эрмитаж растянулись 8 Марта через всю Дворцовую площадь
Две очереди в два входа стоят через всю Дворцовую площадь. Чтобы попасть в Эрмитаж нужно отстоять примерно 1-1,5 часа.
Здоровье
Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу
Департамент здравоохранения Москвы опубликовал ответы на ряд популярных вопросов, связанных с новым коронавирусом .
Здоровье
Оперативный штаб сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в Москве
В Москве у заболевших коронавирусом наблюдаются легкие симптомы заболевания. Только один из пациентов находится в состоянии средней тяжести.
Общество
Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы
По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
Кино
Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Общество
Конгресс обвинил Boeing и авиауправление США в крушении 737 MAX
Законодатели из комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса пришли к выводу, что в катастрофах самолетов 737 MAX виновны авиауправление США и компания Boeing, сообщает ТАСС.
Политика
Додон прервал визит в Россию из-за выявления коронавируса в Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочий визит в Россию в связи с выявлением коронавируса нового типа в республике.
Политика
В Великобритании проверят, за чей счет Джонсон отдохнул на Карибах
Han Yan / Globallookpress Комиссия по стандартам британского парламента проведет предварительное расследование по факту новогоднего отдыха премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на "острове миллионеров" в Карибском море.
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Общество
Ограничения на въезд и выезд ввели на севере Италии из-за коронавируса
На севере Италии ввели ограничения на въезд и выезд в ряде провинций.
Киберспорт
В Steam и Epic Games Store открылись предзаказы State of Decay 2
В магазинах Steam и Epic Games Store появилась возможность оформить предварительный заказ зомби-экшена от третьего лица State of Decay 2. На обеих площадках игра стоит ₽599, а релиз запланирован на 13 марта.
Общество
Минприроды предложило отменить сборы с населения за раздельный мусор
В прежнем варианте концепции раздельный сбор предполагал снижение тарифов не менее чем на 50% от тарифов на вывоз смешанных отходов; Минприроды разрешило бизнесу самостоятельно утилизировать товары и упаковку вместо уплаты сбора, если у компаний есть собственные мощности на эти цели.
Биатлон
Губерниев обвинил Тихонова в проблемах биатлонистов с допингом
Журналист Дмитрий Губерниев обвинил четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова в том, что из-за него у российских биатлонистов начались допинговые проблемы.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
Футбол
В ФК «Сочи» вернулся бывший тренер Точилин
Бывший главный тренер футбольного клуба «Сочи» Александр Точилин снова вернулся в команду. Об этом он рассказал порталу «Спорт Экспресс».
Финансы
Ливан объявил дефолт по евробондам
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.
Армия и оружие
В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
Здоровье
Коронавирус в Великобритании может заразить до 80% жителей
При худшем сценарии коронавирус в Великобритании может заразить до 80% людей, находящихся на территории страны.
Армия и оружие
Сирийская армия конфисковала у боевиков в Идлибе оружие из США и Турции
Сирийская арабская армия (САА) в ходе военных операций против террористов в Идлибе конфисковала большое количество оружия и боеприпасов, принадлежащих боевикам.