Политика
RT на русскомЗеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых
Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, существует два списка, первый из них был согласован в Минске и касается обмена с неподконтрольными территориями Донбасса.
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с чего всё началось
«И отдельный трек — мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев — всех, включая крымских татар, других украинцев, которые находятся на территории России», — цитирует Зеленского его пресс-служба.RT на русском05:31
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Киев начал переговоры с Москвой об обмене всех украинцев, задержанных в России
Комсомольская правда05:30
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