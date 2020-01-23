с чего всё началось

Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, существует два списка, первый из них был согласован в Минске и касается обмена с неподконтрольными территориями Донбасса.

Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых

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