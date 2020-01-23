Политика
RT на русскомЗеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых
Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, существует два списка, первый из них был согласован в Минске и касается обмена с неподконтрольными территориями Донбасса.
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с чего всё началось
«И отдельный трек — мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев — всех, включая крымских татар, других украинцев, которые находятся на территории России», — цитирует Зеленского его пресс-служба.RT на русском05:31
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Киев начал переговоры с Москвой об обмене всех украинцев, задержанных в России
Комсомольская правда05:30
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ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
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Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Футбол
Агент: Кокорин отказался переходить в «Сочи»
Политика
В Госдуме предлагают запретить приравнивать СССР к нацистской Германии
В Закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» может быть внесена норма, которая запретит приравнивание действий советского руководства и солдат в годы Второй мировой войны к действиям руководства и военнослужащих нацистской Германии.
Политика
Железные дороги Украины перейдут в управление Германии на 10 лет
В своем аккаунте в Twitter премьер отметил, что германские специалисты будут реформировать управленческие механизмы "Укрзализныци", а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.
Кино
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Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
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Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
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Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Общество
Малышева рассказала о защите от коронавируса
Телеведущая Елена Малышева вместе с экспертом ООН по биотерроризму, доктором медицинских наук и одним из известных инфекционистов России Владимиром Никифоровым прокомментировали ситуацию со вспышкой коронавируса.
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В Петербурге задержали полицейского, присвоившего служебный квадроцикл
В Санкт-Петербурге задержан начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения регионального главка МВД, присвоивший служебный квадроцикл стоимостью более 550 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
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