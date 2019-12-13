Политика

Политика СегодняПолитика СегодняЗеленский рассказал о плане постройки стены в Донбассе

Ранее помощник Зеленского Андрей Ермак заявил, что на случай продвижения в рамках «нормандского саммита», у Киева есть запасной план, который заключается в постройке на линии соприкосновения в Донбассе стены, которая изолирует неподконтрольные украинским властям территории.
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Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе

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Зеленский раскрыл «последний план» по урегулированию в Донбассе

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Зеленский раскрыл «последний план» по урегулированию в Донбассе

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