Ранее помощник Зеленского Андрей Ермак заявил, что на случай продвижения в рамках «нормандского саммита», у Киева есть запасной план, который заключается в постройке на линии соприкосновения в Донбассе стены, которая изолирует неподконтрольные украинским властям территории.

Зеленский рассказал о плане постройки стены в Донбассе

Политика Как США добились торгового соглашения между Канадой и Мексикой Во вторник высшие должностные лица Канады, Мексики и США подписали протокол о внесении изменений в Североамериканское соглашение о свободной торговле 1994 г. (НАФТА), после того как демократы палаты представителей добились того, чтобы внести значительные изменения в первоначальный текст.

Политика Парламент Казахстана одобрил вывод земли на Байконуре из аренды России Верхняя палата парламента Казахстана ратифицировала протокол о внесении изменений в договор аренды комплекса «Байконур» между Россией и республикой от 10 декабря 1994 года.

Общество Госдума вернула курилки в аэропорты Депутаты Госдумы в третьем — окончательном — чтении приняли сегодня законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты.

Здоровье Диетологи рассказали, как правильно выбрать еду и напитки на Новый год Специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майра Рау отмечает, что перед Новым годом и в последующие праздничные дни не стоит пропускать привычные приёмы пищи, так как полуголодный день с обильным ужином сослужит плохую службу здоровью и самочувствию.

Политика Почему два губернатора проблемных регионов уволились в один день Как отставляли "красного" губернатора Руководство КПРФ до последнего пыталось договориться с Кремлем о сохранении поста за Левченко до выборов, рассказали РБК два источника, близких к региональным властям.

Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о контроле над вооружениями Внесенная Россией резолюция «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению» содержит призыв ко всем государствам, присоединившимся к соответствующим договорам, выполнять все положения соглашений в полном объеме.

Политика Зеленский высказался за изменение Минских соглашений Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.

Политика Путин рассказал о требовании нового осмысления Конституции Президент России Владимир Путин, на встрече с судьями Конституционного суда, заявил, что интерпретация главного закона страны является непрерывным процессом.

Авто Власти России введут новый документ на автомобиль Власти России намерены ввести новый документ на автомобиль, который будет содержать информацию об энергоэффективности транспортного средства.