Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе

Армия и оружие «Мешают миру». Украинские военные недовольны националистами В четверг, 12 декабря, начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, полковник Алексей Ноздрачев заявил: украинские военные готовы интегрироваться с Народной милицией ЛНР и ДНР и даже с российскими военными, а вот с националистами возможны проблемы.

Киберспорт Анонсирована Senua’s Saga: Hellblade II Ninja Theory анонсировала Senua's Saga: Hellblade II. Игра будет доступна на Xbox следующего поколения — X Series.

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Авто В России стартовало производство кроссовера Skoda Karoq Skoda Karoq стал третьей моделью чешской марки, которую собирают в России на заводе "Фольксваген Груп Рус" в Нижнем Новгороде - здесь также выпускают лифтбек Octavia и кроссовер Kodiaq.

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