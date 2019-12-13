Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал идею строительства стены в Донбассе "последним планом".
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе

Известиявчера в 19:53

Зеленский выступил против возведения «стены» с Донбассом

ТАССвчера в 16:59

Зеленский рассказал о крайних мерах в отношении Донбасса

REGNUMвчера в 18:20

Зеленский раскрыл «последний план» по урегулированию в Донбассе

ФАНвчера в 18:17

Стена: Зеленский рассказал о худшем плане реинтеграции Донбасса

РЕН ТВвчера в 18:14

Зеленский выступил против строительства стены на границе с Донбассом

РБКвчера в 19:04

Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе

РИА Новостивчера в 16:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7093 источника, обновлено в 04:38, Ашберн
Армия и оружие

«Мешают миру». Украинские военные недовольны националистами

В четверг, 12 декабря, начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, полковник Алексей Ноздрачев заявил: украинские военные готовы интегрироваться с Народной милицией ЛНР и ДНР и даже с российскими военными, а вот с националистами возможны проблемы.
Украина.ру 03:40
Происшествия

В Германии прогремел взрыв в жилом доме

РИА Новости 04:34
Киберспорт

Анонсирована Senua’s Saga: Hellblade II

Ninja Theory анонсировала Senua's Saga: Hellblade II. Игра будет доступна на Xbox следующего поколения — X Series.
CyberSport.ru вчера в 21:33
Спорт

Рёсте извинился за высказывания о допуске российских спортсменов

Глава Федерации лыжного спорта Норвегии Эрик Рёсте извинился перед главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе за свои высказывания о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.
РИА Новости 03:05
Авто

В России стартовало производство кроссовера Skoda Karoq

Skoda Karoq стал третьей моделью чешской марки, которую собирают в России на заводе "Фольксваген Груп Рус" в Нижнем Новгороде - здесь также выпускают лифтбек Octavia и кроссовер Kodiaq.
За рулем Кубань вчера в 14:51
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» возросло до 14

Газета.Ru 04:08
Общество

России предрекли рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Естественная убыль населения России за девять месяцев 2019 года составила 259 тысяч 600 человек.
Газета.Ru 03:59
Футбол

Гончаренко: ЦСКА расстроен итогом

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги группового этапа Лиги Европы, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 18:15
Политика

Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
RT на русском 04:13
Общество

Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста

Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Ведомости вчера в 17:02
Армия и оружие

Forbes оценил новейшую российскую подлодку

Американское издание Forbes назвало новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский" не похожей ни на одну американскую субмарину.
РИА Новости 03:25
Происшествия

В Москве эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

РБК 03:39
Политика

Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева

Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.
Lenta.ru 11 декабря в 08:52
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Армия и оружие

МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
РИА Новости 03:25
Политика

Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС к 31 января

Британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал избирателям увеличивать финансирование Национальной службы здравоохранения, а также обеспечить выход из ЕС без "но" и "если".
РЕН ТВ 02:39
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Здоровье

Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака

Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.
Интерфакс - Россия 04:22
Политика

Меняйло представил иркутским депутатам врио губернатора Кобзева

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил местным депутатам врио главы Иркутской области Игоря Кобзева, сообщил ТАСС.
РБК 03:58
Политика

В США отложено голосование по обвинениям против Трампа

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США не одобрил обвинительное заключение против президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 04:12
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Культура

Симоньян отреагировала на слова Стоуна о доверии к RT

ФАН 03:56
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Общество

Суд взыскал с Соболь и Албурова 657 тыс. рублей по иску «Мосгортранса»

Симоновский районный суд Москвы взыскал 657 тыс. рублей по иску ГУП "Мосгортранс" с организаторов несанкционированного митинга 3 августа Любови Соболь и Георгия Албурова.
ТАСС 04:18
Происшествия

В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками

Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления ребенка наркотиками в Москве.
ТАСС 04:26
Политика

Песков заявил, что Путин высоко оценивает работу омбудсмена Кузнецовой

Президент России Владимир Путин высоко и позитивно оценивает работу уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:21
Политика

В Совфеде прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в пятницу, 13 декабря, оценил заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о продлении санкций ЕС против России на полгода.
Аргументы недели 03:40
Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
РИА Новости 03:13
Единоборства

Глава UFC предложил транслировать на платформе российский чемпионат по лещам

Президент UFC Дана Уайт обратил внимание на российский турнир по пощечинам, прошедший в Москве.
Нева Спорт 04:11
Политика

Зеленский предложил упростить получение гражданства сбежавшим из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором, в частности, предлагается упростить получение украинского гражданства тем, кто проходил военную службу в вооруженных силах страны или сбежал из РФ, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
РИА Новости 03:10
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное