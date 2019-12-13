Политика
РИА НовостиЗеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал идею строительства стены в Донбассе "последним планом".
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Политика
Консервативная партия получает большинство в парламенте Великобритании
По результатам продолжающегося подсчета голосов, которые приводит BBC, правящая в стране партия получает более половины от общего числа депутатских мандатов — 352 из 650.
Технологии
В «Ассистенте» Google появился голосовой переводчик. Он знает 44 языка
Благодаря появившемуся в "Ассистенте" "режиму полиглота" пользователи смогут забыть о языковом барьере и общаться с иностранцами на 44 языках.
Экономика
Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога
Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
Кино
Том Харди случайно раскрыл сюжет второй части «Венома»
Общество
Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный
Приморский краевой суд изменил приговор Виктору Гребневу — экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая возводила космодром Восточный, сообщил РИА Новости представитель суда.
Шоу-бизнес
Элина Чага рассталась с Леонидом Агутиным
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Происшествия
На СФ рассказали о пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове»
Десяти военнослужащим после пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" оказана медпомощь, их здоровью ничто не угрожает, говорится в сообщении Северного флота.
Политика
Польша единственная из стран ЕС отказалась от соглашения по климату
Польша стала единственной страной-членом Европейского союза, которая не присоединилась к достигнутому лидерами стран соглашению о климатической нейтральности на саммите в Брюсселе.
Политика
Путин присвоил врио главы Иркутской области Кобзеву специальное звание
Игорь Кобзев, временно исполняющий обязанности главы Иркутской области, распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина, представлен к специальному званию — генерал-полковник внутренней службы.
Общество
Численность населения России рекордно снизится по итогам 2019 года
Естественная убыль населения России составила 259,6 тысяч человек за период с января по октябрь текущего года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Здоровье
Врачи назвали самый опасный для сердца алкогольный напиток
Врачи определили и назвали самый смертоносный алкогольный напиток для сердца и здоровья человека.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка
Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Общество
В санкциях против России увидели положительный эффект
Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
Политика
Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию России по вооружениям
Генассамблея ООН приняла резолюцию России об укреплении системы договоров, касающихся контроля над вооружениями.
Шоу-бизнес
Супруг ростовчанки Костенко призвал подписчиков к героизму
Многие пользователи в комментариях предположили, что эти слова писала Анастасия Костенко.
Армия и оружие
Российская артиллерия в начале 2020 года получит «пластиковые» снаряды
Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что в первом квартале 2020 года на вооружение Сухопутных войск России будут приняты 30мм боеприпасы с пластмассовыми элементами.
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила Швеции на Кубке Первого канала
Сборная России уступила команде Швеции в первом матче на втором этапе Еврохоккейтура - Кубке Первого канала.
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ
Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Политика
Начальник саратовского управления Росгвардии стал генералом
Происшествия
Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме
Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
Политика
Bloomberg: Трамп одобрил первую часть торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Политика
МИД ФРГ отреагировал на высылку своих дипломатов из России
В МИД России заявили, что решение об объявлении персонами нон грата немецких дипломатов принято на основе «принципа взаимности».
Авто
Представлен новый Mercedes-Benz GLA
Новое поколение Mercedes-Benz GLA уже представлено публике.
Происшествия
Полиция задержала руководителя строительства пермского зоопарка
Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю задержали руководителя проекта строительства пермского зоопарка от «РЖДстрой» Илью Козырева сообщает «Ъ-Прикамье».
Политика
В Госдуме прокомментировали продление санкций ЕС против России
Продление Евросоюзом антироссийских санкций еще на полгода не несет для РФ никаких угроз, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.