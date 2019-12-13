Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе

Политика Консервативная партия получает большинство в парламенте Великобритании По результатам продолжающегося подсчета голосов, которые приводит BBC, правящая в стране партия получает более половины от общего числа депутатских мандатов — 352 из 650.

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Общество Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный Приморский краевой суд изменил приговор Виктору Гребневу — экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая возводила космодром Восточный, сообщил РИА Новости представитель суда.

Политика Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

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Экономика ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.

Политика Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".

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Экономика Госдума приняла закон о повышении МРОТ Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Происшествия Полиция задержала руководителя строительства пермского зоопарка Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю задержали руководителя проекта строительства пермского зоопарка от «РЖДстрой» Илью Козырева сообщает «Ъ-Прикамье».