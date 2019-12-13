Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал идею строительства стены в Донбассе "последним планом".
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Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе

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